"Тоттенхэм" обратился насчет Ингса

Данни Ингс "Тоттенхэм" сделал запрос насчет нападающего "Саутгемптона" Данни Ингса.

В это трансферное окно "шпоры" и "святые" уже провели две совместные сделки. Защитник Кайл Уолкер-Питерс остался на "Сент-Мэри" после сезона аренды, а полузащитник Пьер-Эмиль Хейбьерг перебрался в Северный Лондон.

Сейчас, сообщает Evening Standard, "Тоттенхэм" снова обратился к коллегам с южного побережья и выразил заинтересованность в приобретении 28-летнего Ингса.

Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо отчаянно хочет обзавестись еще одним нападающим в качестве страховки для Харри Кейна, а близость трансферного дедлайна заставляет лондонцев ускориться.

Однако "Саутгемптон" ответил решительным отказом, сообщив, что забивший 22 гола в минувшем сезоне Премьер-Лиги Ингс не продается ни за какие деньги.


Метки Ингс, Саутгемптон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 672

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. best-fanunited 17.09.2020 18:18 # best-fanunited
    Ему тот помойный и даром не сдался. Он уже в колбасе пополировал.

    (ответить)

  2. firmino9 17.09.2020 18:02 # firmino9
    Смысл Ингзу быть номер 2, когда он звезда в Сауте

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: