"Тоттенхэм" обратился насчет Ингса
"Тоттенхэм" сделал запрос насчет нападающего "Саутгемптона" Данни Ингса.
В это трансферное окно "шпоры" и "святые" уже провели две совместные сделки. Защитник Кайл Уолкер-Питерс остался на "Сент-Мэри" после сезона аренды, а полузащитник Пьер-Эмиль Хейбьерг перебрался в Северный Лондон.
Сейчас, сообщает Evening Standard, "Тоттенхэм" снова обратился к коллегам с южного побережья и выразил заинтересованность в приобретении 28-летнего Ингса.
Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо отчаянно хочет обзавестись еще одним нападающим в качестве страховки для Харри Кейна, а близость трансферного дедлайна заставляет лондонцев ускориться.
Однако "Саутгемптон" ответил решительным отказом, сообщив, что забивший 22 гола в минувшем сезоне Премьер-Лиги Ингс не продается ни за какие деньги.
17.09.2020 18:00
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Ему тот помойный и даром не сдался. Он уже в колбасе пополировал.
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Смысл Ингзу быть номер 2, когда он звезда в Сауте
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