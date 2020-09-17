"Тоттенхэм" обратился насчет Ингса

"Тоттенхэм" сделал запрос насчет нападающего "Саутгемптона" Данни Ингса.

В это трансферное окно "шпоры" и "святые" уже провели две совместные сделки. Защитник Кайл Уолкер-Питерс остался на "Сент-Мэри" после сезона аренды, а полузащитник Пьер-Эмиль Хейбьерг перебрался в Северный Лондон.



Сейчас, сообщает Evening Standard, "Тоттенхэм" снова обратился к коллегам с южного побережья и выразил заинтересованность в приобретении 28-летнего Ингса.



Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо отчаянно хочет обзавестись еще одним нападающим в качестве страховки для Харри Кейна, а близость трансферного дедлайна заставляет лондонцев ускориться.



Однако "Саутгемптон" ответил решительным отказом, сообщив, что забивший 22 гола в минувшем сезоне Премьер-Лиги Ингс не продается ни за какие деньги.