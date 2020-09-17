Флик поздравил "Ливерпуль" с покупкой Алькантары

Ханси Флик и Тиаго Алькантара Главный тренер "Баварии" Ханси Флик поздравил "Ливерпуль" с приобретением полузащитника Тиаго Алькантары.

Сегодня стало известно, что "Ливерпуль" согласовал стоимость Тиаго в размере 25-27 миллионов фунтов, включая бонусы.

Ранее боссы "красных" были готовы купить Алькантару только в случае ухода кого-либо из игроков первой команды, однако опасения остаться за спиной у конкурентов по Премьер-Лиги сделали мерсисайдский клуб решительнее.

"Бавария" была вынуждена принять предложение "Ливерпуля", потому что 29-летний испанец отказался от продления своего контракта, истекавшего в следующем году, и Флик лишь может поздравить "красных" с отличной сделкой.

"Тиаго — исключительный игрок, и он был очень важен для нас. Мой тренерский штаб и я наслаждались совместной работой с ним".

"Это очень эмоциональный момент, потому что мы расстаемся. Я лишь могу поздравить "Ливерпуль", потому что они получили отличного игрока и — особенно — отличного человека".

"Тиаго придавал нашей команде вариативность и делал нас непредсказуемыми, он находил решения, которые ты не ожидал".

"Теперь мы теряем очередного отличного игрока. Мы надеемся и уверены, что еще сможем что-нибудь предпринять на трансферном рынке", — цитирует Флика Daily Mail.


Метки Алькантара, Бавария, Ливерпуль, Флик

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2020 17:00

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  1. beatles-red 17.09.2020 17:46 # beatles-red
    Должен был в конце сказать: Тиагу исключительный игрок, но Хаверц лучше

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  2. noi39 17.09.2020 17:41 # noi39
    Исключительное что то! Эдвардс в своём стиле.

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