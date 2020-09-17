Флик поздравил "Ливерпуль" с покупкой Алькантары

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик поздравил "Ливерпуль" с приобретением полузащитника Тиаго Алькантары.

Сегодня стало известно, что "Ливерпуль" согласовал стоимость Тиаго в размере 25-27 миллионов фунтов, включая бонусы.



Ранее боссы "красных" были готовы купить Алькантару только в случае ухода кого-либо из игроков первой команды, однако опасения остаться за спиной у конкурентов по Премьер-Лиги сделали мерсисайдский клуб решительнее.



"Бавария" была вынуждена принять предложение "Ливерпуля", потому что 29-летний испанец отказался от продления своего контракта, истекавшего в следующем году, и Флик лишь может поздравить "красных" с отличной сделкой.



"Тиаго — исключительный игрок, и он был очень важен для нас. Мой тренерский штаб и я наслаждались совместной работой с ним".



"Это очень эмоциональный момент, потому что мы расстаемся. Я лишь могу поздравить "Ливерпуль", потому что они получили отличного игрока и — особенно — отличного человека".



"Тиаго придавал нашей команде вариативность и делал нас непредсказуемыми, он находил решения, которые ты не ожидал".



"Теперь мы теряем очередного отличного игрока. Мы надеемся и уверены, что еще сможем что-нибудь предпринять на трансферном рынке", — цитирует Флика Daily Mail.