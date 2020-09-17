Прохоров не собирается покупать "Юнайтед"

Российский миллиардер Михаил Прохоров не собирается покупать "Манчестер Юнайтед".

Накануне в российской прессе появилась информация, что Прохоров, который в недавнем прошлом выгодно продал "Бруклин Нетс" из НБА, собирается инвестировать в футбольный клуб с "Олд Траффорд".



Состояние 55-летнего Михаила оценивается Forbes в 11.3 миллиарда долларов (8.7 млрд. фунтов), поэтому "Юнайтед" вполне по карману экс-кандидату в президенты России.



Однако близкий к Прохорову источник сообщил Daily Mail, что в данный момент у бизнесмена нет планов насчет покупки "красных дьяволов".



Добавим, что "Юнайтед" по-прежнему принадлежит семейству Глэйзеров и в данный момент оценивается примерно в 3 млрд. фунтов.