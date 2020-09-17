Прохоров не собирается покупать "Юнайтед"

Михаил Прохоров Российский миллиардер Михаил Прохоров не собирается покупать "Манчестер Юнайтед".

Накануне в российской прессе появилась информация, что Прохоров, который в недавнем прошлом выгодно продал "Бруклин Нетс" из НБА, собирается инвестировать в футбольный клуб с "Олд Траффорд".

Состояние 55-летнего Михаила оценивается Forbes в 11.3 миллиарда долларов (8.7 млрд. фунтов), поэтому "Юнайтед" вполне по карману экс-кандидату в президенты России.

Однако близкий к Прохорову источник сообщил Daily Mail, что в данный момент у бизнесмена нет планов насчет покупки "красных дьяволов".

Добавим, что "Юнайтед" по-прежнему принадлежит семейству Глэйзеров и в данный момент оценивается примерно в 3 млрд. фунтов.


Метки Манчестер Юнайтед, Прохоров, слухи

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2020 16:00

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  1. seregaball 17.09.2020 16:03 # seregaball
    За что платить 3 мили или за кого, только название стоит 2 мили

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  2. contrario 17.09.2020 16:01 # contrario
    этот уже с Нетс облажался.

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