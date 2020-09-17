Боссы "Челси" не собираются покупать Райса для Лэмпарда

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард проигрывает борьбу, пытаясь убедить руководство своего клуба потратиться на полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

В это трансферное окно Лэмпард уже укрепил состав своей команды с помощью Кая Хаверца, Тимо Вернера, Бена Чилуэлла, Хакима Зийеша и Тиаго Силвы. Также был подписан Маланг Сарр, который будет отправлен в аренду, и на пороге перехода в клуб находится голкипер "Ренна" Эдуар Менди.



Однако The Athletic утверждает, что в остатке трансферного окна Фрэнк хотел бы переманить из "Вест Хэма" 21-летнего Райса, в котором он видит потенциал центрального защитника топ-уровня.



Проблема в том, что в это окно "Челси" и так потратил свыше 200 миллионов фунтов, а с продажами ненужных Лэмпарду игроков у "синих" не складывается — например, нападающий Мичи Батшуайи ушел только в аренду.



Поэтому найти еще 73 млн. фунтов, в которые "Вест Хэм" оценивает Райса, "Челси" было бы затруднительно. Кроме того, сами "молотобойцы" остаются без усиления и рискуют провести очередной сезон в борьбе за выживание в Премьер-Лиге.



Наконец, некоторые из боссов клуба со "Стэмфорд Бридж" скептически настроены в отношении Райса и считают, что тот недостаточно улучшил свою технику, из-за огрехов которой был отчислен из академии "Челси" в возрасте 14 лет.



В сложившейся ситуации трансфер Райса выглядит "очень маловероятным", несмотря на желание Лэмпарда.