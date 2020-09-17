Боссы "Челси" не собираются покупать Райса для Лэмпарда

Деклан Райс Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард проигрывает борьбу, пытаясь убедить руководство своего клуба потратиться на полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

В это трансферное окно Лэмпард уже укрепил состав своей команды с помощью Кая Хаверца, Тимо Вернера, Бена Чилуэлла, Хакима Зийеша и Тиаго Силвы. Также был подписан Маланг Сарр, который будет отправлен в аренду, и на пороге перехода в клуб находится голкипер "Ренна" Эдуар Менди.

Однако The Athletic утверждает, что в остатке трансферного окна Фрэнк хотел бы переманить из "Вест Хэма" 21-летнего Райса, в котором он видит потенциал центрального защитника топ-уровня.

Проблема в том, что в это окно "Челси" и так потратил свыше 200 миллионов фунтов, а с продажами ненужных Лэмпарду игроков у "синих" не складывается — например, нападающий Мичи Батшуайи ушел только в аренду.

Поэтому найти еще 73 млн. фунтов, в которые "Вест Хэм" оценивает Райса, "Челси" было бы затруднительно. Кроме того, сами "молотобойцы" остаются без усиления и рискуют провести очередной сезон в борьбе за выживание в Премьер-Лиге.

Наконец, некоторые из боссов клуба со "Стэмфорд Бридж" скептически настроены в отношении Райса и считают, что тот недостаточно улучшил свою технику, из-за огрехов которой был отчислен из академии "Челси" в возрасте 14 лет.

В сложившейся ситуации трансфер Райса выглядит "очень маловероятным", несмотря на желание Лэмпарда.


Метки Вест Хэм, Лэмпард, Райс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2020 15:00

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  1. godlike 17.09.2020 16:06 # godlike
    его хотят купить и он хочет вернуться, про то что они не зря его отпустили в 14 это дичь выдуманная, но конечно 73 ляма это вообще не разговор, достали середняки за паспорт в два раза цену завышать

    ВХ чудом не вылетели и щас сами остаются без усиления, еще пару неудач и во время дедлайна либо придется им отдадать за норм деньги либо будет обмен с доплатой

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  2. suddenly 17.09.2020 15:49 # suddenly
    Да он охуел: ему и так накупили игроков, он ещё хочет.

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  3. j-silver 17.09.2020 15:48 # j-silver
    да и пох, если бы хороший прайс, то можно, но 73 это перебор, Марина переплачивать втридорога не будет

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  4. chelsea88 17.09.2020 15:29 # chelsea88
    Да и правильно. Кипера толкового купить бы.

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  5. jirrort 17.09.2020 15:20 # jirrort
    Не нужен был

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  6. iceteam 17.09.2020 15:08 # iceteam
    Он уже показал свою игру против Лестера. Слава богу, что не будут его брать.

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