"Бернли" отказался продать Тарковски за 31 млн. фунтов

"Бернли" отклонил очередное предложение "Вест Хэма" о покупке центрального защитника Джеймса Тарковски.

Напомним, "Вест Хэм" начал торги по Тарковски с предложения в 20 миллионов фунтов плюс 10 млн. фунтов в виде бонусов.



С третьей попытки "молотобойцы" предложили уже 25 млн. фунтов в качестве гарантированной суммы и еще бонусов на 6 млн. фунтов, сообщает Sky Sports.



Однако и это предложение далеко от оценки "бордовыми" своей звезды — клуб с "Терф Мур" хочет за Джеймса около 50 млн. фунтов, а потому в ответ вновь последовал отказ.



27-летний англичанин остается ключевой фигурой команды Шона Дайча, и ранее в сентябре главный тренер "Бернли" заявил, что у его клуба нет острой необходимости продавать лидера ради сведения баланса.