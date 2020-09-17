"Ливерпуль" согласовал стоимость Тиаго Алькантары
"Ливерпуль" согласовал стоимость полузащитника "Баварии" и сборной Испании Тиаго Алькантары.
Алькантару сватали в "Ливерпуль" на протяжении нескольких летних недель, но затем эти слухи стали затухать, а Джорджиньо Вейналдум, который вроде бы и должен был освободить свое место 29-летнему испанцу, провел позитивные переговоры с главным тренером "красных" Юргеном Клоппом о своем будущем.
Однако Клопп все же осознает необходимость усиления состава после завоевания титула Премьер-Лиги, и его первым действительно серьезным приобретением, не считая резервиста Костаса Цимикаса, в это окно должен стать Тиаго.
Как сообщает The Independent, "Бавария" приняла предложение "Ливерпуля" в размере 20 миллионов фунтов. Еще 5 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов, для их активации которых потребуется ряд условий, включая победы "красных" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.
Правды ради, ряд других изданий, включая BBC, называют общей стоимостью сделки сумму в 27 млн. фунтов.
Согласование личного контракта не станет помехой, и Алькантара должен присоединиться к чемпионам Премьер-Лиги уже к уикенду.
17.09.2020 13:00
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Последние комментарии:
Центр и так перенасыщен, нужен срочно нап и защитник.
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игрок мирового класса и главный творец нынешнего успеха Баварии в ЛЧ, по сути, этот переход только покупка Санчо перекроет.
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не нужен
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неужели сук.
стоило ебать всем нервы 2 месяца ради пары лямов.
Тиаго топарь, то что нужно для вскрытия автобусов.
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Заебись обставили манковскую парашу ехехе
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Всех адекватных колбасников поздравляю с отличным приобретением!
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Наконец-то!
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И какая у него личка будет? Неужели кто то из сторон прогнулся?
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https://vk.com/tottenhamdaily?w=wall-54392385_447122
КРАСИВО!
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Сильнейшая полузащита в АПЛ теперь.
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https://vk.com/tottenhamdaily?w=wall-54392385_447166
КРАСИВО!
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Нео просто копия меня, увидите похожего на Нео в жизни, значит это я.
(ответить)
Ура, товарищи, ураааааа!
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Зачем залюпю лавочник бляварии?
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Ура, дождались!
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