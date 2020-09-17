"Ливерпуль" согласовал стоимость Тиаго Алькантары

Тиаго Алькантара "Ливерпуль" согласовал стоимость полузащитника "Баварии" и сборной Испании Тиаго Алькантары.

Алькантару сватали в "Ливерпуль" на протяжении нескольких летних недель, но затем эти слухи стали затухать, а Джорджиньо Вейналдум, который вроде бы и должен был освободить свое место 29-летнему испанцу, провел позитивные переговоры с главным тренером "красных" Юргеном Клоппом о своем будущем.

Однако Клопп все же осознает необходимость усиления состава после завоевания титула Премьер-Лиги, и его первым действительно серьезным приобретением, не считая резервиста Костаса Цимикаса, в это окно должен стать Тиаго.

Как сообщает The Independent, "Бавария" приняла предложение "Ливерпуля" в размере 20 миллионов фунтов. Еще 5 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов, для их активации которых потребуется ряд условий, включая победы "красных" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

Правды ради, ряд других изданий, включая BBC, называют общей стоимостью сделки сумму в 27 млн. фунтов.

Согласование личного контракта не станет помехой, и Алькантара должен присоединиться к чемпионам Премьер-Лиги уже к уикенду.


Метки Алькантара, Бавария, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 858

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Последние комментарии:




  1. lovrentiy 17.09.2020 13:17 # lovrentiy
    Центр и так перенасыщен, нужен срочно нап и защитник.

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  2. alexomck 17.09.2020 13:14 # alexomck
    игрок мирового класса и главный творец нынешнего успеха Баварии в ЛЧ, по сути, этот переход только покупка Санчо перекроет.

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  3. bangladesh 17.09.2020 13:13 # bangladesh
    не нужен

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  4. gerrard08 17.09.2020 13:12 # gerrard08
    неужели сук.
    стоило ебать всем нервы 2 месяца ради пары лямов.
    Тиаго топарь, то что нужно для вскрытия автобусов.

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  5. melwood-lfc 17.09.2020 13:09 # melwood-lfc
    Заебись обставили манковскую парашу ехехе

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  6. anabanana94 17.09.2020 13:09 # anabanana94
    Всех адекватных колбасников поздравляю с отличным приобретением!

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  7. shakur 17.09.2020 13:08 # shakur
    Наконец-то!

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  8. suddenly 17.09.2020 13:06 # suddenly
    И какая у него личка будет? Неужели кто то из сторон прогнулся?

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  9. anabanana94 17.09.2020 13:05 # anabanana94
    https://vk.com/tottenhamdaily?w=wall-54392385_447122

    КРАСИВО!

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  10. mikkiynwa 17.09.2020 13:05 # mikkiynwa
    Сильнейшая полузащита в АПЛ теперь.

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  11. anabanana94 17.09.2020 13:04 # anabanana94
    https://vk.com/tottenhamdaily?w=wall-54392385_447166

    КРАСИВО!

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  12. anabanana94 17.09.2020 13:01 # anabanana94
    Нео просто копия меня, увидите похожего на Нео в жизни, значит это я.

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  13. thegodfather 17.09.2020 13:01 # thegodfather
    Ура, товарищи, ураааааа!

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  14. narcot 17.09.2020 13:00 # narcot
    Зачем залюпю лавочник бляварии?

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  15. chelsea88 17.09.2020 13:00 # chelsea88
    Ура, дождались!

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