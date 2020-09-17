"Ливерпуль" согласовал стоимость Тиаго Алькантары

"Ливерпуль" согласовал стоимость полузащитника "Баварии" и сборной Испании Тиаго Алькантары.

Алькантару сватали в "Ливерпуль" на протяжении нескольких летних недель, но затем эти слухи стали затухать, а Джорджиньо Вейналдум, который вроде бы и должен был освободить свое место 29-летнему испанцу, провел позитивные переговоры с главным тренером "красных" Юргеном Клоппом о своем будущем.



Однако Клопп все же осознает необходимость усиления состава после завоевания титула Премьер-Лиги, и его первым действительно серьезным приобретением, не считая резервиста Костаса Цимикаса, в это окно должен стать Тиаго.



Как сообщает The Independent, "Бавария" приняла предложение "Ливерпуля" в размере 20 миллионов фунтов. Еще 5 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов, для их активации которых потребуется ряд условий, включая победы "красных" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



Правды ради, ряд других изданий, включая BBC, называют общей стоимостью сделки сумму в 27 млн. фунтов.



Согласование личного контракта не станет помехой, и Алькантара должен присоединиться к чемпионам Премьер-Лиги уже к уикенду.