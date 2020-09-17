Шервуд: "У "Юнайтед" закончились деньги"

Бывший главный тренер "Астон Виллы" и "Тоттенхэма" Тим Шервуд высказал теорию по поводу пассивности "Манчестер Юнайтед" на трансферном рынке.

В это трансферное окно "Юнайтед" ограничился лишь приобретением Донни Ван Де Бека, для которого, по признанию его агента, дорога в другие топ-клубы Европы оказалась закрыта из-за пандемии коронавируса.



Шервуду кажется, что "красные дьяволы" потратили на Ван де Бека свои последние свободные деньги, и поэтому ни Джейдона Санчо, ни Джека Грилиша, ни Гарета Бэйла на "Олд Траффорд" не будет.



"Новый контракт Джека Грилиша — это отличная новость для "Астон Виллы".



"Я думал, что его переход в "Манчестер Юнайтед" неминуем, но после Ван де Бека у них закончились деньги. Ни Гарета Бэйла, ни Джека Грилиша не будет — у них не осталось денег. Никакого Джейдона Санчо совершенно точно не будет".



"У них закончились деньги, иначе, думаю, этот парень (Грилиш) несомненно бы перешел в "Манчестер Юнайтед", — сообщил Шервуд talkSPORT.