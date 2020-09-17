Шервуд: "У "Юнайтед" закончились деньги"

Тим Шервуд и Джек Грилиш Бывший главный тренер "Астон Виллы" и "Тоттенхэма" Тим Шервуд высказал теорию по поводу пассивности "Манчестер Юнайтед" на трансферном рынке.

В это трансферное окно "Юнайтед" ограничился лишь приобретением Донни Ван Де Бека, для которого, по признанию его агента, дорога в другие топ-клубы Европы оказалась закрыта из-за пандемии коронавируса.

Шервуду кажется, что "красные дьяволы" потратили на Ван де Бека свои последние свободные деньги, и поэтому ни Джейдона Санчо, ни Джека Грилиша, ни Гарета Бэйла на "Олд Траффорд" не будет.

"Новый контракт Джека Грилиша — это отличная новость для "Астон Виллы".

"Я думал, что его переход в "Манчестер Юнайтед" неминуем, но после Ван де Бека у них закончились деньги. Ни Гарета Бэйла, ни Джека Грилиша не будет — у них не осталось денег. Никакого Джейдона Санчо совершенно точно не будет".

"У них закончились деньги, иначе, думаю, этот парень (Грилиш) несомненно бы перешел в "Манчестер Юнайтед", — сообщил Шервуд talkSPORT.


Метки Астон Вилла, Грилиш, Манчестер Юнайтед, Шервуд

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1472

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. suddenly 17.09.2020 13:12 # suddenly
    Они там вроде кредит на 140 лямов перед летом брали + Санчеса слили, на которого огромные бабки уходили. И вдруг у них закончились деньги. Мда...

    (ответить)

  2. sausage 17.09.2020 12:57 # sausage
    У МЮ закончились деньги))) Всё-таки эти футболисты в большинстве своём такие же тупые, как и местные пенсы.

    (ответить)

  3. mancunia-planet 17.09.2020 12:51 # mancunia-planet
    Йибантяй какойто

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: