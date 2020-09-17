Шервуд: "У "Юнайтед" закончились деньги"
Бывший главный тренер "Астон Виллы" и "Тоттенхэма" Тим Шервуд высказал теорию по поводу пассивности "Манчестер Юнайтед" на трансферном рынке.
В это трансферное окно "Юнайтед" ограничился лишь приобретением Донни Ван Де Бека, для которого, по признанию его агента, дорога в другие топ-клубы Европы оказалась закрыта из-за пандемии коронавируса.
Шервуду кажется, что "красные дьяволы" потратили на Ван де Бека свои последние свободные деньги, и поэтому ни Джейдона Санчо, ни Джека Грилиша, ни Гарета Бэйла на "Олд Траффорд" не будет.
"Новый контракт Джека Грилиша — это отличная новость для "Астон Виллы".
"Я думал, что его переход в "Манчестер Юнайтед" неминуем, но после Ван де Бека у них закончились деньги. Ни Гарета Бэйла, ни Джека Грилиша не будет — у них не осталось денег. Никакого Джейдона Санчо совершенно точно не будет".
"У них закончились деньги, иначе, думаю, этот парень (Грилиш) несомненно бы перешел в "Манчестер Юнайтед", — сообщил Шервуд talkSPORT.
17.09.2020 12:00
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Они там вроде кредит на 140 лямов перед летом брали + Санчеса слили, на которого огромные бабки уходили. И вдруг у них закончились деньги. Мда...
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У МЮ закончились деньги))) Всё-таки эти футболисты в большинстве своём такие же тупые, как и местные пенсы.
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Йибантяй какойто
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