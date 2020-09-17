Анри: "Скоулз был лучше Джеррарда"
Экс-нападающий "Арсенала" Тьерри Анри вынес свой вердикт, кто из легендарных английских полузащитников все-таки был лучше — Пол Скоулз или Стивен Джеррард.
Всю свою карьеру на родине Джеррард посвятил "Ливерпулю", тогда как для Скоулза "Манчестер Юнайтед" и вовсе был единственным клубом.
На протяжении многих лет фанаты и эксперты ломали копья в споре о том, кто из этих двух игроков лучше, однако для Анри данный вопрос даже не стоит.
"Пол Скоулз. Стиви Джи очень близок к нему, сразу позади".
"Скоулз просто опережал тебя своим мышлением. Он заставлял механизм "Манчестер Юнайтед" работать. Каждый раз, когда мы играли против них, нам нужно было искать способ остановить его".
"Такова правда. Думаю, Стиви Джи очень близок к нему, но Пола Скоулза я ставлю выше", — цитирует Анри Daily Mirror.
17.09.2020 11:00
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Последние комментарии:
вкусовщина
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Ну и лалка
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Ахахах! Блин, ребята, я, кажется ошибся. В шкуре пенсов могут быть только пенсы! Они это не устают доказывать даже тогда, когда, казалось бы, повода этого доказывать совершенно нет!
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Джеррард,Лэмпард,Скоулз...навсегда для меня легенды!!!
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Вы ещё скажите Каррик лучше Джеррарда
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Анри лалка)
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Эти лохи далеко позади СуперФрэнка, лучшего полузащитника в истории АПЛ
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У Скоулза в FIFA 2001 нихуевый удар был. С центра поля только так клал. А по теме офк Джераррд лучше.
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Оба в тени Лэмпарда
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Забавно. Под данной публикацией болелы ЛФК могут почувствовать себя в шкуре пенсов.
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В качестве причин перехода футболист назвал увольнение Дэвида Дейна и шаткое положение Арсена Венгера, кроме того, он отметил, что всегда хотел выступать за «сине-гранатовых». «Арсенал» потерял капитана, но при этом сезон 2007/08 начал вполне успешно, и тогда Анри признался, что его присутствие в команде скорее вредило канонирам, чем помогало.
собственно ничего нового от экс-коуча Монако:)
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Пздж громадного масштаба
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