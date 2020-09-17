Анри: "Скоулз был лучше Джеррарда"

Стивен Джеррард и Пол Скоулз Экс-нападающий "Арсенала" Тьерри Анри вынес свой вердикт, кто из легендарных английских полузащитников все-таки был лучше — Пол Скоулз или Стивен Джеррард.

Всю свою карьеру на родине Джеррард посвятил "Ливерпулю", тогда как для Скоулза "Манчестер Юнайтед" и вовсе был единственным клубом.

На протяжении многих лет фанаты и эксперты ломали копья в споре о том, кто из этих двух игроков лучше, однако для Анри данный вопрос даже не стоит.

"Пол Скоулз. Стиви Джи очень близок к нему, сразу позади".

"Скоулз просто опережал тебя своим мышлением. Он заставлял механизм "Манчестер Юнайтед" работать. Каждый раз, когда мы играли против них, нам нужно было искать способ остановить его".

"Такова правда. Думаю, Стиви Джи очень близок к нему, но Пола Скоулза я ставлю выше", — цитирует Анри Daily Mirror.


Метки Анри, Джеррард, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1216

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  1. lfcynwa 17.09.2020 11:39 # lfcynwa
    вкусовщина

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  2. beatles-red 17.09.2020 11:38 # beatles-red
    Ну и лалка

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  3. udaff 17.09.2020 11:37 # udaff
    Ахахах! Блин, ребята, я, кажется ошибся. В шкуре пенсов могут быть только пенсы! Они это не устают доказывать даже тогда, когда, казалось бы, повода этого доказывать совершенно нет!

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  4. liverpool1892est 17.09.2020 11:37 # liverpool1892est
    Джеррард,Лэмпард,Скоулз...навсегда для меня легенды!!!

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  5. ganinilyha 17.09.2020 11:28 # ganinilyha
    Вы ещё скажите Каррик лучше Джеррарда

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  6. largo-winch 17.09.2020 11:24 # largo-winch
    Анри лалка)

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  7. wearechelsea 17.09.2020 11:23 # wearechelsea
    Эти лохи далеко позади СуперФрэнка, лучшего полузащитника в истории АПЛ

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  8. minamino 17.09.2020 11:22 # minamino
    У Скоулза в FIFA 2001 нихуевый удар был. С центра поля только так клал. А по теме офк Джераррд лучше.

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  9. jirrort 17.09.2020 11:21 # jirrort
    Оба в тени Лэмпарда

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  10. udaff 17.09.2020 11:11 # udaff
    Забавно. Под данной публикацией болелы ЛФК могут почувствовать себя в шкуре пенсов.

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  11. alexomck 17.09.2020 11:06 # alexomck
    В качестве причин перехода футболист назвал увольнение Дэвида Дейна и шаткое положение Арсена Венгера, кроме того, он отметил, что всегда хотел выступать за «сине-гранатовых». «Арсенал» потерял капитана, но при этом сезон 2007/08 начал вполне успешно, и тогда Анри признался, что его присутствие в команде скорее вредило канонирам, чем помогало.

    собственно ничего нового от экс-коуча Монако:)

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  12. liverbro 17.09.2020 11:01 # liverbro
    Пздж громадного масштаба

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