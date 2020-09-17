Анри: "Скоулз был лучше Джеррарда"

Экс-нападающий "Арсенала" Тьерри Анри вынес свой вердикт, кто из легендарных английских полузащитников все-таки был лучше — Пол Скоулз или Стивен Джеррард.

Всю свою карьеру на родине Джеррард посвятил "Ливерпулю", тогда как для Скоулза "Манчестер Юнайтед" и вовсе был единственным клубом.



На протяжении многих лет фанаты и эксперты ломали копья в споре о том, кто из этих двух игроков лучше, однако для Анри данный вопрос даже не стоит.



"Пол Скоулз. Стиви Джи очень близок к нему, сразу позади".



"Скоулз просто опережал тебя своим мышлением. Он заставлял механизм "Манчестер Юнайтед" работать. Каждый раз, когда мы играли против них, нам нужно было искать способ остановить его".



"Такова правда. Думаю, Стиви Джи очень близок к нему, но Пола Скоулза я ставлю выше", — цитирует Анри Daily Mirror.