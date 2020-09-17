Клопп хочет покупать, но не признается в этом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп хотел бы обзавестись еще одним-двумя новичками до закрытия трансферного окна 5 октября.

Кажется, только ленивый не упрекнул Клоппа за отсутствие усиления после завоевания титула Премьер-Лиги — в это трансферное окно "красные" лишь добавили на свою скамейку Костаса Цимикаса и при этом попрощались с опытнейшими Деяном Ловреном и Адамом Лалланой.



С переходом в "Ливерпуль" связывают полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантару и вингера "Уотфорда" Исмаилу Сарра. Налицо и потребность в еще одном центральном защитнике ввиду продажи Ловрена в "Зенит".



Несмотря на то, что на публику Клопп продолжает излучать уверенность насчет имеющихся у него игроков, The Athletic утверждает, что "в идеале" Юрген хотел бы обзавестись одним-двумя новичками, пока окно открыто.



Однако у Клоппа очень крепкие отношения с владельцами "Ливерпуля", и Юрген заинтересован только в тех трансферах, которые будут правильными для клуба в финансовом отношении.



Пополнить трансферный бюджет Клоппа "красные" могли бы с помощью продажи периферийных игроков вроде Марко Груича, Харри Уилсона и Риана Брюстера, но пока спрос на них невелик.