Клопп хочет покупать, но не признается в этом

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп хотел бы обзавестись еще одним-двумя новичками до закрытия трансферного окна 5 октября.

Кажется, только ленивый не упрекнул Клоппа за отсутствие усиления после завоевания титула Премьер-Лиги — в это трансферное окно "красные" лишь добавили на свою скамейку Костаса Цимикаса и при этом попрощались с опытнейшими Деяном Ловреном и Адамом Лалланой.

С переходом в "Ливерпуль" связывают полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантару и вингера "Уотфорда" Исмаилу Сарра. Налицо и потребность в еще одном центральном защитнике ввиду продажи Ловрена в "Зенит".

Несмотря на то, что на публику Клопп продолжает излучать уверенность насчет имеющихся у него игроков, The Athletic утверждает, что "в идеале" Юрген хотел бы обзавестись одним-двумя новичками, пока окно открыто.

Однако у Клоппа очень крепкие отношения с владельцами "Ливерпуля", и Юрген заинтересован только в тех трансферах, которые будут правильными для клуба в финансовом отношении.

Пополнить трансферный бюджет Клоппа "красные" могли бы с помощью продажи периферийных игроков вроде Марко Груича, Харри Уилсона и Риана Брюстера, но пока спрос на них невелик.


Метки Клопп, Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2020 09:00

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  1. roma-1878 17.09.2020 10:06 # roma-1878
    Девчонка хочет и не может
    Хочет видеть пацана
    Хочет и не может
    Ждать она она она

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  2. alexomck 17.09.2020 09:17 # alexomck
    опять мысли читают:)

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  3. stevens 17.09.2020 09:10 # stevens
    Абсолютно е6анутые фонады абсолютно е6анутого лондонского футбольного клуба «Щленще» хотят сосать, но не признаются в этом.Пользователь получил предупреждение

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