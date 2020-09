Светская хроника за четверг

Тиаго Алькантара хочет получать в "Ливерпуле" 200 тысяч фунтов в неделю. "Арсенал" готовит предложение по Уссему Ауару. Фикайо Томори отправится в "Ренн". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара потребует от "Ливерпуля" контракт с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю. (The Athletic)



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер лично поговорил с вингером дортмундской "Боруссии" Джейдоном Санчо и сообщил тому, что сделка близка. (Dagbladet)



Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира может достаться "Юнайтед" свободным агентом. (The Sun)



"Арсенал" собирается предложить 36 млн. фунтов за полузащитника "Лиона" Уссема Ауара. (Telefoot Chaine)



Томас Партей остается целью для "Арсенала", но "Атлетико" отпустит своего полузащитника только за отступные в 45 млн. фунтов. (Football.London)



Голкипер "Дижона" Рунар Алекс Рунарссон близок к переходу в "Арсенал" за 1.5 млн. фунтов. (Evening Standard)



Защитник Роб Холдинг готов отказаться от предложений насчет аренды, чтобы сражаться за место в составе "Арсенала". (The Sun)



"Байер" хочет заполучить защитника "Арсенала" Сеада Колашинаца. (The Sun)



Защитник "Реала" Серхио Регилон накануне прошел медобследование на базе "Тоттенхэма" и теперь готов присоединиться к "шпорам" по сделке стоимостью 25 млн. фунтов. (Evening Standard)



Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз близок к переходу в "Дженоа" за 5 млн. фунтов. (Daily Star)



Защитник "Челси" Фикайо Томори отправится в аренду в "Ренн", чей голкипер Эдуар Менди перейдет в противоположном направлении. (Telefoot)



Однако на Томори по-прежнему претендует "Эвертон". Также "ириски" готовы отпустить из клуба ряд игроков, включая Фабиана Дельфа и Гульфи Сигурдссона. (The Times)



"РБ Лейпциг" считает, что "Лидс" был обязан выкупить нападающего Жан-Кевина Огюстена за 17.7 млн. фунтов после аренды в прошлом сезоне, и даже готов судиться с английским клубом. (The Independent)



Другое



Главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту разрешили снова посещать матчи Премьер-Лиги. (Daily Mail)



Клубы Премьер-Лиги по-прежнему надеются, что в следующем месяце зрители вернутся на трибуны, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. (Daily Mirror)



Ресторан полузащитника "Юнайтед" Хуана Маты и его семьи Tapeo and Wine в Манчестере ушел в минус на 800 тыс. фунтов и был навсегда закрыт из-за коронавируса. (Daily Mail)



Владельцу "Арсенала" Стэну Кроенке с 2016 года принадлежит ранчо, которое по площади больше, чем Нью-Йорк и Лос-Анджелес вместе взятые. (The Sun)



Полузащитник "Арсенала" Месут Озил получил свой низший с 2010 года рейтинг в футбольном симуляторе FIFA — 82. (Football.London)



Полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне был назван лучшим распасовщиком в FIFA 2021, получив по этому компоненту игры балл выше, чем Лионель Месси — 93 против 91. (Manchester Evening News)



Скорость выше, чем вингер "Юнайтед" Даниэль Джеймс, в FIFA 2021 получили только Килиан Мбаппе, Адама Траоре и Альфонсо Дэвис. (Manchester Evening News)