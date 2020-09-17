Клопп допускает продление контракта с "Ливерпулем"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что открыт к продлению своего контракта, истекающего в 2024 году.

Когда в декабре Клопп продлил сотрудничество с "Ливерпулем", ожидалось, что этот контракт станет последним для немецкого специалиста с мерсисайдским клубом.



На самом деле 53-летний Клопп просто призывает не торопить события. Когда придет время, Юрген решит, останется он или нет на "Энфилде".



"Многие люди задают мне этот вопрос. Я никогда не слышал, чтобы Пепа Гвардиолу спрашивали об этом, хотя его контракт истекает в следующем году".



"У меня же остается еще четыре года, что ощущается вечностью в футболе. Многое может измениться за это время".



"Полагаю, через четыре года я подумаю, буду я продлевать контракт или нет. Если я не буду продлевать, я отправлюсь в отпуск. Когда я уйду из "Ливерпуля", я не возьмусь за новую работу на следующий день. Это точно".



"Я сделал перерыв на год после "Ливерпуля", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.