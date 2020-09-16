"Тоттенхэм" согласовал аренду Бэйла

"Тоттенхэм" согласовал сделку по аренде вингера "Реала" Гарета Бэйла на сезон 2020/21.

Несмотря на интерес со стороны "Манчестер Юнайтед", Бэйл переходит в "Тоттенхэм" — клуб, в котором он вырос в игрока топ-уровня и откуда уехал в Мадрид семь лет назад.



Игроку сборной Уэльса не терпится реабилитироваться после мучительного сезона в "Реале" и доказать, что даже в свой 31 год он на многое способен.



Как сообщает Daily Mail, уже в среду вечером Бэйл фактически стал игроком "Тоттенхэма" — арендное соглашение полностью согласовано. За сезон в Северном Лондоне Гарет заработает 13 миллионов фунтов, но часть этой суммы будет обязан субсидировать "Реал".



Сторонам остается уладить незначительные формальности, вдобавок нельзя забывать, что "шпоры" улетели в Болгарию на матч Лиги Европы против "Локомотива" из Пловдива, поэтому официального подтверждения придется немного подождать.



При этом главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо полностью поддержал инициативу своего президента Даниэля Леви вернуть Бэйла, и это лишь ускорило процесс переговоров.