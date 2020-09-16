Вернер объяснил, почему отверг "Ливерпуль" и перешел в "Челси"

Нападающий Тимо Вернер объяснил, почему отверг интерес "Ливерпуля" и других клубов, решив перейти в "Челси" минувшим летом.

Приобретение Вернера у "РБ Лейпциг" обошлось "Челси" в 53 миллиона фунтов и стало некоторым сюрпризом, потому что долгое время фаворитом в борьбе за Тимо считался "Ливерпуль".



Однако Вернер до сих пор уверен, что принял "лучшее решение из возможных" и что его шансы на трофеи с командой Фрэнка Лэмпарда будут выше, чем, например, с "Ливерпулем".



"Я перешел сюда, чтобы выигрывать трофеи. "Челси" — большой клуб, который всегда хочет побеждать. Я хочу побеждать в каждом матче, и для меня очевидно наше желани выигрывать трофеи".



"Сейчас у нас очень сильная команда и в то же время молодая команда, которая может развиваться и может долгое время оставаться вместе, потому что мы молоды и хотим побеждать. Здесь хорошие условия, чтобы я смог достичь желанной цели. Потому что я здесь ради трофеев и того, чтобы выигрывать много матчей, как можно больше матчей".



"Я хотел отправиться в Премьер-Лигу, потому что это лучшая лига в мире, и для меня нет ощущения лучше, чем играть перед фанатами из Премьер-Лиги".



"Когда мы играли в гостях у "Тоттенхэма" с "РБ Лейпциг" перед всеми этими людьми, это было безумие, настоящее безумие".



"Поэтому я хотел, чтобы у меня было это ощущение от игры в Премьер-Лиге, от игры за большой клуб вроде "Челси". Поэтому я здесь".



"Конечно, когда я решил покинуть Лейпциг, я разговаривал с различным клубами. Помимо "Челси", были и некоторые другие клубы, с которыми я вел переговоры".



"Однако я не хочу слишком много говорить о других клубах, потому что в конце концов я выбрал "Челси".



"Конечно, были и другие заинтересованные клубы, включая "Ливерпуль", у которого отличная команда. Возможно, я бы хорошо вписался в некоторые другие команды".



"Но в итоге я выбрал "Челси", потому что это было лучшее решение из возможных. Не только из-за стиля футбола, но и из-за того, как они верили в меня".



"Думаю, в итоге это было сложное решение, но я испытываю большое восхищение и гордость от того, что решил отправиться сюда, потому что спустя полтора месяца это решение ощущается правильным".



"Я хорошо себя чувствую. Здесь великолепная команда. У нас очень качественные, но всегда спокойные и милые игроки. Приятно быть игроком "Челси" и быть частью этой команды".



"Мы способны добиться больших успехов с этой команды в следующие месяцы и годы", — цитирует Вернера The Independent.