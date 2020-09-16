Алли может задуматься об уходе из "Тоттенхэма"
Полузащитник Деле Алли может пересмотреть свое будущее в "Тоттенхэме" после разлада в отношениях с главным тренером Жозе Моуриньо.
После назначения Моуриньо в Северном Лондоне ожидалось, что Жозе будет строить свою команду вокруг Алли. В одной из серий All or Nothing португальский тренер советует Деле взяться за голову, чтобы реализовать свой громадный потенциал.
Однако начало этого сезона показывает, что Моуриньо и Алли сработаться не удалось. Деле не поехал с "Тоттенхэмом" на квалификационный матч Лиги Европы против "Локомотива" из Пловдива, а всего тремя днями ранее был унизительно заменен в перерыве поединка Премьер-Лиги против "Эвертона".
"Деле вел себя тихо, ему было грустно. Он был одним из многих в таком состоянии. Он хороший парень, очень, очень вежливый, и я никогда не видел бурных возмущений с его сторон. Он хороший парень, очень хороший парень", — заявил Моуриньо на пресс-конференции в среду.
Как утверждает The Telegraph, эта ситуация может навести Алли на мысли о смене клуба. Намерение "шпор" пригласить из "Реала" Серхио Регилона и Гарета Бэйла может открыть Деле дорогу на "Сантьяго Бернабеу". Среди прочих потенциальных претендентов на 24-летнего игрока сборной Англии называются "Интер" и ПСЖ.
16.09.2020 21:00
Просмотров: 574
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Прикол, в Арсенал уйдёт.. хоть я его и ненавижу.. но талант у парня определённо есть большущий
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий