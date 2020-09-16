Дженгиз Ундер близок к переходу в "Лестер"

Дженгиз Ундер "Лестер" близок к подписанию вингера "Ромы" и сборной Турции Дженгиза Ундера.

Несмотря на свой огромный потенциал, Ундер так и не смог стать основным игроком "Ромы", поэтому клуб Серии А открыт к расставанию с 23-летним турком.

Как сообщает The Guardian, "Лестер" собирается взять Дженгиза в аренду с обязательством по выкупу в конце сезона за 27 миллионов евро (24.6 млн. футов).

Ундер выступает за "Рому" после своего перехода из "Истанбул Башакшехир" в 2017 году. За это время он забил 17 голов в 88 матчах с учетом всех соревнований.

Являясь левшой, зачастую Ундер играет на правом фланге. В прошлом Дженгиза неоднократно связывали с переездом в Премьер-Лигу.


Метки Лестер, Рома, Ундер

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 546

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. puhovik-vengera 16.09.2020 20:16 # puhovik-vengera
    БРоджерс сделает из него топчика

    (ответить)

  2. makeewadim 16.09.2020 20:13 # makeewadim
    Его прям каждое ТО кто то хочет приобрести) Почему Рома его хочет сплавить?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: