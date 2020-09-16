Дженгиз Ундер близок к переходу в "Лестер"

"Лестер" близок к подписанию вингера "Ромы" и сборной Турции Дженгиза Ундера.

Несмотря на свой огромный потенциал, Ундер так и не смог стать основным игроком "Ромы", поэтому клуб Серии А открыт к расставанию с 23-летним турком.



Как сообщает The Guardian, "Лестер" собирается взять Дженгиза в аренду с обязательством по выкупу в конце сезона за 27 миллионов евро (24.6 млн. футов).



Ундер выступает за "Рому" после своего перехода из "Истанбул Башакшехир" в 2017 году. За это время он забил 17 голов в 88 матчах с учетом всех соревнований.



Являясь левшой, зачастую Ундер играет на правом фланге. В прошлом Дженгиза неоднократно связывали с переездом в Премьер-Лигу.