"Сити" видит в Хименесе и Карлосе альтернативы Кулибали

"Манчестер Сити" рассматривает две альтернативы защитнику "Наполи" Калиду Кулибали.

Ранее в это трансферное окно "Сити" уже приобрел Натана Аке у "Борнмута" по сделке стоимостью 41 миллион фунтов, однако главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола настроен обзавестись еще одним защитником.



В качестве своего основного варианта по укреплению центра обороны "Сити" рассматривал Кулибали, однако "Наполи" хочет за сенегальца, которому следующим летом исполнится 30, около 80 миллионов евро (73.2 млн. фунтов), что для "горожан" чересчур.



По информации The Guardian, в сложившейся ситуации клуб с "Этихад" решил обратить внимание на 25-летнего Хосе Хименеса из "Атлетико" и 27-летнего Диего Карлоса из "Севильи".



Контракты Хименеса и Карлоса со своими клубами подразумевает отступные в 109.8 и 68.7 млн. фунтов, соответственно, однако "Атлетико" и "Севилья", вероятно, будут готовы довольствоваться меньшими суммами.