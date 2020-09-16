Обамеянг отверг интерес "Барселоны" и "Интера"

Пьер-Эмерик Обамеянг Перед подписанием нового контракта с "Арсеналом" нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг отверг интерес "Барселоны" и "Интера".

Накануне "Арсенал" объявил о новой трехлетней сделке со своим капитаном, от предыдущего контракта которого оставалось менее одного года.

По информации Sky Sports, минувшим летом Обамеянг получил конкретное предложение от "Барселоны". Также в услугах Пьер-Эмерика был заинтересован "Интер".

Однако 31-летний габонец отказал этим клубам, выступающим в Лиге Чемпионов, и решил остаться в "Арсенале", за который он забил 72 гола в 111 матчах.

По слухам, теперь Обмеянг зарабатывает в "Арсенале" свыше 350 тысяч фунтов в неделю, что делает его самым высокооплачиваемым игроком не только лондонского клуба, но и всей Премьер-Лиги.


Метки Арсенал, Барселона, Интер, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2020 17:00

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  1. royal-arsenal 16.09.2020 18:08 # royal-arsenal
    Ну в принципе верный выбор. У Арсенала сейчас перспективнее проект, нежели у Интера и Барсы. Интер конечно хорошеет, но не настолько. В Серии А вообще полно проблем у лидеров. А Барса так вообще в глубочайшем кризисе, плюс есть не очень хороший фон от переходов лидеров Арсенала в Барселону, где экс-канониры не смогли себя реализовать на полную.. ну разве что Анри более или менее выиграл от перехода.
    У Барсы хреновое руководство сейчас, Арсенал же напротив по тихоньку избавляется от старого наследия Газидиса, полностью меняя схему подписания игроков и разделения полномочий между тренерами и директорами.
    Плюс значительным фоном для Обамы повлияли и последние неплохие успехи команды, где он сам принимал активное участие. Решительность руководство повысить з/п конечно тоже повлияло, глупо верить в полный альтруизм современных футболистов.

    И да, всем тем, кто пытается принизить мораль футболистов, которые переходят ради денег, то вашему вниманию цитата из мною любимого фильма Moneyball:

    — Ты уйдешь не ради денег.
    — Нет?
    — Нет, а ради того, что они символизируют. Как и любому игроку, который много зарабатывает, тебе приятно, что тебя ценят.

    То бишь деньги это ещё не всё. И думаю Обамеянгу приятно, что его ценят все причастные к Арсеналу люди, от болельщиков до тренеров. Ведь всех денег не заработаешь, а в Барсе или Интере тот нужный эмоциональный фон навряд ли бы Обама получил.

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  2. tigerpool 16.09.2020 17:48 # tigerpool
    А МОГ выиграть Ла лигу и возможно ЛЧ, но решил довольствоваться кубком Англии (и суперкубком)

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  3. tigerpool 16.09.2020 17:46 # tigerpool
    Ну молодец че, но таки не поиграл в топ клубе

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  4. chelsea88 16.09.2020 17:10 # chelsea88
    Е6ать его сделали самым высокооплачиваемым игроком ЭйПиэЛ?!
    Во гейгуннеры лохи конечно)))

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  5. bangladesh 16.09.2020 17:09 # bangladesh
    всем похуй новость для фан сайта

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