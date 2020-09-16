Перед подписанием нового контракта с "Арсеналом" нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг отверг интерес "Барселоны" и "Интера".

Накануне "Арсенал" объявил о новой трехлетней сделке со своим капитаном, от предыдущего контракта которого оставалось менее одного года.



По информации Sky Sports, минувшим летом Обамеянг получил конкретное предложение от "Барселоны". Также в услугах Пьер-Эмерика был заинтересован "Интер".



Однако 31-летний габонец отказал этим клубам, выступающим в Лиге Чемпионов, и решил остаться в "Арсенале", за который он забил 72 гола в 111 матчах.



По слухам, теперь Обмеянг зарабатывает в "Арсенале" свыше 350 тысяч фунтов в неделю, что делает его самым высокооплачиваемым игроком не только лондонского клуба, но и всей Премьер-Лиги.