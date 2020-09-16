"Юнайтед" обратился насчет Амада Траоре
"Манчестер Юнайтед" работает над приобретением вингера "Аталанты" Амада Траоре.
Траоре является продуктом академии "Аталанты", дебютировав за первую команду в победном матче против "Удинезе" 27 августа (7:1).
Свой дебют Амат отметил забитым мячом, став самым молодым автором гола в истории Серии А. На тот момент ивуарийскому вингеру было 17 лет и 109 дней.
К настоящему моменту Траоре сыграл только 30 минут в Серии А за свою карьеру, но при этом ездил с "Аталантой" в Лиссабон на четвертьфинал Лиги Чемпионов против ПСЖ в прошлом месяце.
Как сообщает Manchester Evening News, "Юнайтед" не рассматривает Траоре в качестве альтернативы Джейдону Санчо из дортмундской "Боруссии" — интерес "красных дьяволов" к Амаду является обособленным.
Утверждается, что "Юнайтед" уже установил контакт с "Аталантой", однако на Амада претендуют и другие клубы.
16.09.2020 16:00
Просмотров: 411
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Очередной Траоре. Реально самая популярная фамилия Африки.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий