"Юнайтед" обратился насчет Амада Траоре

"Манчестер Юнайтед" работает над приобретением вингера "Аталанты" Амада Траоре.

Траоре является продуктом академии "Аталанты", дебютировав за первую команду в победном матче против "Удинезе" 27 августа (7:1).



Свой дебют Амат отметил забитым мячом, став самым молодым автором гола в истории Серии А. На тот момент ивуарийскому вингеру было 17 лет и 109 дней.



К настоящему моменту Траоре сыграл только 30 минут в Серии А за свою карьеру, но при этом ездил с "Аталантой" в Лиссабон на четвертьфинал Лиги Чемпионов против ПСЖ в прошлом месяце.



Как сообщает Manchester Evening News, "Юнайтед" не рассматривает Траоре в качестве альтернативы Джейдону Санчо из дортмундской "Боруссии" — интерес "красных дьяволов" к Амаду является обособленным.



Утверждается, что "Юнайтед" уже установил контакт с "Аталантой", однако на Амада претендуют и другие клубы.



