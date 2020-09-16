"Астон Вилла" подтвердила покупку Мартинеса у "Арсенала"

Эмилиано Мартинес "Астон Вилла" объявила о приобретении голкипера "Арсенала" Эмилиано Мартинеса. Сделка оценивается в 20 миллионов фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов.

Мартинес присоединился к "Арсеналу" еще в 2012 году, но почти все это время либо скитался по арендам, либо выступал в роли запасного голкипера.

По-настоящему Эмилиано обратил на себя внимание в концовке прошлого сезона, когда "канониры" с травмой потеряли Бернда Лено.

28-летний аргентинец блестяще заменил немецкого стража ворот, выиграв с "Арсеналом" Кубок Англии и Суперкубок Англии.

Почувствовав вкус к регулярной игре в футбол, Мартинес заявил, что не вернется на скамейку запасных, однако главный тренер "канониров" Микель Артета не смог предоставить ему гарантий насчет позиции первого номера.

В результате Лено был восстановлен в качестве основного голкипера "Арсенала", а Мартинес ушел играть за "Астон Виллу", с которой он заключил четырехлетний контракт.

"Мы знаем, как высоко его ценил "Арсенал", и мы следили за его выдающимся футболом за выигрывающую трофеи команду топ-уровня в прошлом сезоне".

"Мы обратились насчет Эми, когда увидели возможность. Тебе довольно редко подворачивается возможность купить первоклассного голкипера, который еще не достиг своего пика по возрасту и который сможет быть ключевым игроком клуба на протяжении длительного времени", — сообщил главный тренер "вилланов" Дин Смит.


Метки Арсенал, Астон Вилла, Мартинес, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2020 14:00

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  1. redwhitegun 16.09.2020 14:05 # redwhitegun
    Лено пожалуй сильнее как кипер, но этот конечно как то более харизматичен и характер у него помощнее) удачи парню.

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