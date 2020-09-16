"Астон Вилла" подтвердила покупку Мартинеса у "Арсенала"

"Астон Вилла" объявила о приобретении голкипера "Арсенала" Эмилиано Мартинеса. Сделка оценивается в 20 миллионов фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов.

Мартинес присоединился к "Арсеналу" еще в 2012 году, но почти все это время либо скитался по арендам, либо выступал в роли запасного голкипера.



По-настоящему Эмилиано обратил на себя внимание в концовке прошлого сезона, когда "канониры" с травмой потеряли Бернда Лено.



28-летний аргентинец блестяще заменил немецкого стража ворот, выиграв с "Арсеналом" Кубок Англии и Суперкубок Англии.



Почувствовав вкус к регулярной игре в футбол, Мартинес заявил, что не вернется на скамейку запасных, однако главный тренер "канониров" Микель Артета не смог предоставить ему гарантий насчет позиции первого номера.



В результате Лено был восстановлен в качестве основного голкипера "Арсенала", а Мартинес ушел играть за "Астон Виллу", с которой он заключил четырехлетний контракт.



"Мы знаем, как высоко его ценил "Арсенал", и мы следили за его выдающимся футболом за выигрывающую трофеи команду топ-уровня в прошлом сезоне".



"Мы обратились насчет Эми, когда увидели возможность. Тебе довольно редко подворачивается возможность купить первоклассного голкипера, который еще не достиг своего пика по возрасту и который сможет быть ключевым игроком клуба на протяжении длительного времени", — сообщил главный тренер "вилланов" Дин Смит.