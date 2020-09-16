Грилиш рассказал, как "Астон Вилле" удалось его сохранить

Полузащитник Джек Грилиш рассказал, каким образом "Астон Вилле" удалось отговорить его от перехода к "Манчестер Юнайтед" и склонить к новому контракту.

Накануне "Астон Вилла" объявила о продлении сотрудничества со своим капитаном до 2025 года, тем самым положив конец многомесячным слухам, отправлявшим Джека в "Юнайтед".



25-летний игрок сборной Англии признается, что шансы на его уход из родного клуба были "50 на 50", и свое решение он принял в последний момент.



"Когда я решил, что остаюсь? Вчера. Я всегда хотел быть в "Астон Вилле" — клубе, который близок ко мне и моей семье".



"Естественно, летом были кое-какие спекуляции, но в субботу у меня состоялся разговор с владельцем клуба по FaceTime, и он рассказал мне о своих амбициях на этот сезон. Это действительно убедило меня".



"Затем я поговорил с главным тренером и (директором) Кристианом Парслоу, которые являются глотком свежего воздуха с момента своего перехода".



"Так что я принял свое решение только вчера, и за 24 часа мы обо всем договорились. Мне было довольно легко подписать этот контракт и сосредоточиться на сезоне".



"Каковы были шансы, что я уйду? Полагаю, 50 на 50. Я хорошо провел прошлый сезон, и ко мне существовал интерес других клубов. Но я верю, что у всего, что происходит, есть своя причина, и я просто рад, что заключил новый контракт с "Астон Виллой". Я не могу быть счастливее".



"Прошлый сезон, наверное, сложился не так, как мы планировали. И хотя мы остались в Премьер-Лиге, думаю, каждый в клубе хотел финишировать выше. Владельцы, исполнительный директор и главный тренер сказали мне определенные вещи, поведал о своих амбициях на этот сезон".



"Я не собираюсь передавать вам все сказанное ими, потому что такие вещи не выносят наружу, но это по-настоящему убедило меня принял решение остаться", — цитирует Грилиша Daily Mail.