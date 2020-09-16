Невилл сомневается, что Тиаго Силва готов к Премьер-Лиге

Тиаго Силва Эксперт Sky Sports Гари Невилл сомневается, что новичок "Челси" Тиаго Силва физически готов для выступлений в Премьер-Лиге.

Завершив свою карьеру в ПСЖ поражением от "Баварии" в финале Лиги Чемпионов в прошлом месяце, Силва свободным агентом присоединился к молодой команде Фрэнка Лэмпарда.

Позже в сентябре Тиаго исполнится 36, поэтому Невилл не удивится, если бразильский защитник провалится в Англии.

"Повторюсь, это еще одна неопределенность. Ему 35, на следующей неделе будет 36, и он несколько последних лет играл во французской лиге".

"Темп французской лиги ничуть не сравнится с нашей лигой. Я не говорю, что ПСЖ не является отличной командой — они достигли финала Лиги Чемпионов, но здесь речь о Премьер-Лиге".

"Этот сезон Премьер-Лиги будет особенно напряженным. Такое количество матчей и скорость футбола относительно того, к чему он привык, станут большим вызовом для него. В этом отношении ему придется сложнее", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Невилл, Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2020 12:00

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  1. rakhat 16.09.2020 12:30 # rakhat
    ЭТА ЩЛЮХА КОГДА НИБУДЬ ЗАМОЛКНЕТ ? ВСЕ СУЧКИ В МЮ ТАКИЕ ? ДАЖЕ КОНЧЕННЫЙ РУНИ СВИНУШКА ХВАЛИТ МЕССИ ТОГДА КАК РОНАЛДУ НЕ ДАЛИ 6 МЯЧ И ДАЛИ МОДРИЧУ ЕБАТЬ ЧЕ ЗАХ УЙНЯ ? ДАЖЕ 6 МЯЧ МЕССИ ЭТО ТОЖЕ ЧЯЕЕ ЗА ХУЙНЯ ? О ЧЕМ БЛЯДЬ ЭТА ШЛЮХА ПОЕТ

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  2. geniusss 16.09.2020 12:04 # geniusss
    Невиллу бы сидеть с прикрытой шавкой и тихо пердеть в ёбла скаузерам

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  3. sexan 16.09.2020 12:02 # sexan
    Невилл так рассуждает, как будто Силва будет играть на фланге.

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