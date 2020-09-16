Невилл сомневается, что Тиаго Силва готов к Премьер-Лиге

Эксперт Sky Sports Гари Невилл сомневается, что новичок "Челси" Тиаго Силва физически готов для выступлений в Премьер-Лиге.

Завершив свою карьеру в ПСЖ поражением от "Баварии" в финале Лиги Чемпионов в прошлом месяце, Силва свободным агентом присоединился к молодой команде Фрэнка Лэмпарда.



Позже в сентябре Тиаго исполнится 36, поэтому Невилл не удивится, если бразильский защитник провалится в Англии.



"Повторюсь, это еще одна неопределенность. Ему 35, на следующей неделе будет 36, и он несколько последних лет играл во французской лиге".



"Темп французской лиги ничуть не сравнится с нашей лигой. Я не говорю, что ПСЖ не является отличной командой — они достигли финала Лиги Чемпионов, но здесь речь о Премьер-Лиге".



"Этот сезон Премьер-Лиги будет особенно напряженным. Такое количество матчей и скорость футбола относительно того, к чему он привык, станут большим вызовом для него. В этом отношении ему придется сложнее", — сообщил Невилл в эфире.