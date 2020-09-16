"Тоттенхэм" покупает Регилона

Серхио Регилон "Тоттенхэм" практически согласовал приобретение защитника "Реала" Серхио Регилона примерно за 30 миллионов евро (27.6 млн. фунтов).

Напомним, еще накануне английской прессе стало известно, что "Тоттенхэм" опережает "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Регилона.

По информации The Guardian, это стало возможно благодаря тому, что "шпоры" согласились оставить "Реалу" право обратного выкупа Серхио — для "Юнайтед" такой пункт был неприемлем.

Кроме того, "красные дьяволы" не были готовы заплатить за 23-летнего испанца 30 млн. евро сразу, а предлагали только 20 млн. евро плюс бонусы.

А лондонский клуб уже согласовал с Регилоном условия личного контракта до 2025 года. Серхио дал добро на переход в "Тоттенхэм" после того, как понял, что разногласия "Реала" и "Юнайтед", с которым он мог бы выступить в Лиге Чемпионов, непреодолимы.

Как уже было сказано, "Реал" сохранит за собой право в любой момент выкупить Регилона обратно по заранее оговоренной цене — ориентировочно за 45 млн. евро (41.4 млн. фунтов). Также Королевский клуб получит привилегию перебить любое предложение, которое "шпорам" может поступить насчет Серхио от другого клуба.


Метки Манчестер Юнайтед, Реал, Регилон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2020 11:00

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  1. gerrard08 16.09.2020 12:00 # gerrard08
    реал охеренные для себя условия выбил

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  2. sellman 16.09.2020 12:00 # sellman
    Защитник - то, чего не хватает Моуру, прямь без него вообще не судьба хотя бы 1 гол забить на своем поле.

    лахи

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  3. chelsea88 16.09.2020 11:16 # chelsea88
    Бейл впридачу идёт?

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  4. anabanana94 16.09.2020 11:15 # anabanana94
    Очень хороший трансфер, как раз прямая конкуренция Дэвису, даже не верится, что Регилион идёт в нашу семью, COYS!

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  5. mixmaster 16.09.2020 11:12 # mixmaster
    Тирни, Регулон - все пизже и дешевле чилвела. как же щелси развели ппц.

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  6. meshuggah 16.09.2020 11:09 # meshuggah
    даже шпоры ссут на бичей картонных

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