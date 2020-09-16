"Тоттенхэм" покупает Регилона
"Тоттенхэм" практически согласовал приобретение защитника "Реала" Серхио Регилона примерно за 30 миллионов евро (27.6 млн. фунтов).
Напомним, еще накануне английской прессе стало известно, что "Тоттенхэм" опережает "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Регилона.
По информации The Guardian, это стало возможно благодаря тому, что "шпоры" согласились оставить "Реалу" право обратного выкупа Серхио — для "Юнайтед" такой пункт был неприемлем.
Кроме того, "красные дьяволы" не были готовы заплатить за 23-летнего испанца 30 млн. евро сразу, а предлагали только 20 млн. евро плюс бонусы.
А лондонский клуб уже согласовал с Регилоном условия личного контракта до 2025 года. Серхио дал добро на переход в "Тоттенхэм" после того, как понял, что разногласия "Реала" и "Юнайтед", с которым он мог бы выступить в Лиге Чемпионов, непреодолимы.
Как уже было сказано, "Реал" сохранит за собой право в любой момент выкупить Регилона обратно по заранее оговоренной цене — ориентировочно за 45 млн. евро (41.4 млн. фунтов). Также Королевский клуб получит привилегию перебить любое предложение, которое "шпорам" может поступить насчет Серхио от другого клуба.
16.09.2020 11:00
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Последние комментарии:
реал охеренные для себя условия выбил
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Защитник - то, чего не хватает Моуру, прямь без него вообще не судьба хотя бы 1 гол забить на своем поле.
лахи
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Бейл впридачу идёт?
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Очень хороший трансфер, как раз прямая конкуренция Дэвису, даже не верится, что Регилион идёт в нашу семью, COYS!
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Тирни, Регулон - все пизже и дешевле чилвела. как же щелси развели ппц.
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даже шпоры ссут на бичей картонных
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