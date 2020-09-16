"Тоттенхэм" покупает Регилона

"Тоттенхэм" практически согласовал приобретение защитника "Реала" Серхио Регилона примерно за 30 миллионов евро (27.6 млн. фунтов).

Напомним, еще накануне английской прессе стало известно, что "Тоттенхэм" опережает "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Регилона.



По информации The Guardian, это стало возможно благодаря тому, что "шпоры" согласились оставить "Реалу" право обратного выкупа Серхио — для "Юнайтед" такой пункт был неприемлем.



Кроме того, "красные дьяволы" не были готовы заплатить за 23-летнего испанца 30 млн. евро сразу, а предлагали только 20 млн. евро плюс бонусы.



А лондонский клуб уже согласовал с Регилоном условия личного контракта до 2025 года. Серхио дал добро на переход в "Тоттенхэм" после того, как понял, что разногласия "Реала" и "Юнайтед", с которым он мог бы выступить в Лиге Чемпионов, непреодолимы.



Как уже было сказано, "Реал" сохранит за собой право в любой момент выкупить Регилона обратно по заранее оговоренной цене — ориентировочно за 45 млн. евро (41.4 млн. фунтов). Также Королевский клуб получит привилегию перебить любое предложение, которое "шпорам" может поступить насчет Серхио от другого клуба.