Жиру: "Так сильно хотел уйти, что едва не перешел в "Тоттенхэм"!

Оливье Жиру Нападающий "Челси" Оливье Жиру признался, что от отчаяния едва не перешел в "Тоттенхэм" в январе.

Во второй половине минувшего сезона Жиру превратился в основного нападающего "Челси", своими голами поспособствовав попаданию "синих" в топ-4 Премьер-Лиги.

Но в первой половине кампании 2019/20 Оливье вчистую проигрывал конкуренцию Тэмми Абрахэму — порой казалось, что главный тренер Фрэнк Лэмпард просто игнорирует опытного француза.

Отчаяние 33-летнего Жиру было настолько велико, что он чуть не перешел в клуб, который ему надлежит ненавидеть как экс-игроку "Арсенала".

"В последние три дня трансферного окна я не вылезал из кабинета тренера, пытаясь найти решение. Я надеялся, что "Челси" найдет мне замену".

"Со своей стороны я не испытывал недостатка в вариантах. Я почти перешел в "Лацио", "Интер"... Я так сильно стремился уйти, что даже едва не перешел в "Тоттенхэм"! — сообщил Жиру So Foot.


Метки Жиру, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2020 10:00

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  1. narcot 16.09.2020 10:31 # narcot
    Настоящая легенда. По стопам лемПСА хотел пойти)

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  2. mixmaster 16.09.2020 10:09 # mixmaster
    обычный наёмник, таким и запомнят

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