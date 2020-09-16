Жиру: "Так сильно хотел уйти, что едва не перешел в "Тоттенхэм"!

Нападающий "Челси" Оливье Жиру признался, что от отчаяния едва не перешел в "Тоттенхэм" в январе.

Во второй половине минувшего сезона Жиру превратился в основного нападающего "Челси", своими голами поспособствовав попаданию "синих" в топ-4 Премьер-Лиги.



Но в первой половине кампании 2019/20 Оливье вчистую проигрывал конкуренцию Тэмми Абрахэму — порой казалось, что главный тренер Фрэнк Лэмпард просто игнорирует опытного француза.



Отчаяние 33-летнего Жиру было настолько велико, что он чуть не перешел в клуб, который ему надлежит ненавидеть как экс-игроку "Арсенала".



"В последние три дня трансферного окна я не вылезал из кабинета тренера, пытаясь найти решение. Я надеялся, что "Челси" найдет мне замену".



"Со своей стороны я не испытывал недостатка в вариантах. Я почти перешел в "Лацио", "Интер"... Я так сильно стремился уйти, что даже едва не перешел в "Тоттенхэм"! — сообщил Жиру So Foot.