Уилшир получил новую травму

Джек Уилшир Череда неудач Джека Уилшира продолжается — полузащитник "Вест Хэма" получил новую травму, подвернув лодыжку на тренировке.

После домашнего поражения 0:2 от "Ньюкасла" в первом туре Премьер-Лиги фанаты "Вест Хэма" ожидали увидеть Уилшира в стартовом составе команды на матч 2-го раунда Кубка Лиги против "Чарльтона" во вторник вечером, благо Джек давно был здоров и тренировался с полной нагрузкой.

Однако Уилшир внезапно пропустил победу "молотобойцев" в дерби со счетом 3:0. К сожалению для 28-летнего полузащитника, его вновь настигли проблемы со здоровьем.

"Он подвернул лодыжку вчера на тренировке, иначе он бы сыграл сегодня вечером или, по крайне мере, был в заявке. Это первый раз после карантина, когда он получил травму".

"Я не знаю, останется ли он игроком "Вест Хэма". Я не знаю — давайте просто подождем и посмотрим", — цитирует главного тренера лондонцев Дэвида Мойеса Evening Standard.

Добавим, последняя фраза Мойеса имеет отношение к тому, что ранее в сентябре "Вест Хэм" пытался расторгнуть контракт с Уилширом, зарабатывающим 100 тысяч фунтов в неделю.


Метки Вест Хэм, травмы, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2020 09:00

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  1. chelsea88 16.09.2020 10:02 # chelsea88
    Говно гейгуннерское.

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  2. roma-1878 16.09.2020 09:48 # roma-1878
    Понятно, стекло.

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  3. denkik 16.09.2020 09:32 # denkik
    Нда. Талант, который так и не стал звездой. Одни травмы все карьеру.

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