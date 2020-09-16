Уилшир получил новую травму

Череда неудач Джека Уилшира продолжается — полузащитник "Вест Хэма" получил новую травму, подвернув лодыжку на тренировке.

После домашнего поражения 0:2 от "Ньюкасла" в первом туре Премьер-Лиги фанаты "Вест Хэма" ожидали увидеть Уилшира в стартовом составе команды на матч 2-го раунда Кубка Лиги против "Чарльтона" во вторник вечером, благо Джек давно был здоров и тренировался с полной нагрузкой.



Однако Уилшир внезапно пропустил победу "молотобойцев" в дерби со счетом 3:0. К сожалению для 28-летнего полузащитника, его вновь настигли проблемы со здоровьем.



"Он подвернул лодыжку вчера на тренировке, иначе он бы сыграл сегодня вечером или, по крайне мере, был в заявке. Это первый раз после карантина, когда он получил травму".



"Я не знаю, останется ли он игроком "Вест Хэма". Я не знаю — давайте просто подождем и посмотрим", — цитирует главного тренера лондонцев Дэвида Мойеса Evening Standard.



Добавим, последняя фраза Мойеса имеет отношение к тому, что ранее в сентябре "Вест Хэм" пытался расторгнуть контракт с Уилширом, зарабатывающим 100 тысяч фунтов в неделю.