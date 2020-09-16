Американцам не удалось купить "Вест Хэм" за 400 млн. фунтов

Консорциум инвесторов из Соединенных Штатов сделал уже второе предложение о покупке "Вест Хэма", но снова получил отказ.

Напомним, с первой попытки американским инвесторам, чьи имена не раскрываются, не удалось купить "Вест Хэм" у Дэвида Голда и Дэвида Салливана за 350 миллионов фунтов.



На сей раз американцы предложили 400 млн. фунтов, однако ответ снова был отрицательным, сообщает The Guardian.



После второго отказа потенциальные покупатели решили чуть остепениться и подождать с третьим предложением до следующего месяца.



Также американцы уже составили семилетний бизнес-план по оздоровлению финансов лондонского клуба, который в прошлом сезоне понес убытки в размере 28.8 млн. фунтов.



Намерения инвесторов из США настолько серьезны, что они даже задумываются о выкупе Лондонского стадиона, который "молотобойцы" сейчас арендуют за 2.5 млн. фунтов в год.



К слову, долгосрочное арендное соглашение по Лондонскому стадиону предполагает, что Салливану и Голду придется заплатить 20-процентный штраф в государственную казну, если они продадут клуб по цене свыше 300 млн. фунтов до марта 2023. Это является осложняющим фактором к возможной сделке.