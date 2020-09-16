Жиру находится на радаре у "Ювентуса"

"Ювентус" готов побороться за нападающего "Челси" Оливье Жиру, если не сможет приобрести Эдина Джеко или Луиса Суареса.

На прошлой неделе Жиру выразил удивление по поводу слухов насчет "Ювентуса" и заверил, что не собирается в Турин.



Однако Sky Sports утверждает, что Оливье все-таки находится на радаре у чемпионов Серии А — правда, в качестве резервного варианта.



Цель номер один "Ювентуса" по укреплению нападения — это Эдин Джеко, но "Рома" не отпустит своего ветерана, предварительно не обзаведясь заменой.



Также "Ювентус" претендует на Суареса, который находится в процессе расторжения контракта с "Барселоной" и получения итальянского гражданства.



Если заполучить Джеко или Суареса не выйдет, в таком случае "Ювентус" сделает предложение о покупке 33-летнего Жиру, которому сейчас приходится конкурировать за игровые минуты с Тимо Вернером и Тэмми Абрахэмом.