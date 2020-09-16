Жиру находится на радаре у "Ювентуса"
"Ювентус" готов побороться за нападающего "Челси" Оливье Жиру, если не сможет приобрести Эдина Джеко или Луиса Суареса.
На прошлой неделе Жиру выразил удивление по поводу слухов насчет "Ювентуса" и заверил, что не собирается в Турин.
Однако Sky Sports утверждает, что Оливье все-таки находится на радаре у чемпионов Серии А — правда, в качестве резервного варианта.
Цель номер один "Ювентуса" по укреплению нападения — это Эдин Джеко, но "Рома" не отпустит своего ветерана, предварительно не обзаведясь заменой.
Также "Ювентус" претендует на Суареса, который находится в процессе расторжения контракта с "Барселоной" и получения итальянского гражданства.
Если заполучить Джеко или Суареса не выйдет, в таком случае "Ювентус" сделает предложение о покупке 33-летнего Жиру, которому сейчас приходится конкурировать за игровые минуты с Тимо Вернером и Тэмми Абрахэмом.
16.09.2020 07:00
Просмотров: 325
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: