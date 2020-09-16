Светская хроника за среду
Денис Закария заинтересовал "Ливерпуль". "Рома" готова отказаться от покупки Криса Смоллинга. Названы фавориты на первое тренерское увольнение в этом сезоне Премьер-Лиги. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
Оцениваемый в 37 миллионов фунтов опорник менхенгладбахской "Боруссии" Денис Закария находится на радаре у "Ливерпуля". (Football Talk)
"Барселона" готовит свое второе предложение о покупке защитника "Сити" Эрика Гарсии. (Mundo Deportivo)
"Барселона" купит Гарсию, если сможет избавиться от Самюэля Умтити и Жан-Клера Тодибо. (Daily Mail)
"Рома" разочарована отсутствием прогресса в переговорах с "Манчестер Юнайтед" насчет защитника Криса Смоллинга и готова отказаться от сделки. (Daily Mail)
Голкипер "Ренна" Эдуар Менди сидит и ждет сигнала, чтобы отправиться в Лондон на подписание контракта с "Челси". (Daily Star)
"Интер" по-прежнему хочет выкупить Эмерсона Палмери у "Челси", но на 26-летнего защитника претендует и "Вест Хэм". (The Independent)
"Арсенал" не уходит с трансферного рынка и надеется купить Томаса Партея из "Атлетико" или Уссема Ауара из "Лиона". (Daily Mirror)
"Кристал Пэлас" договаривается о покупке вингера "Брентфорда" Саида Бенрахмы за 25 млн. фунтов. (Evening Standard)
"Кристал Пэлэс" оценивает Уилфрида Заху в 45 млн. фунтов, что делает уход вингера из клуба маловероятным. (The Sun)
"Кристал Пэлас" и "Шеффилд Юнайтед" контактируют с "Ливерпулем" насчет нападающего Риана Брюстера. (Sky Sports)
"Эвертон" готов выслушать предложения по ряду игроков, включая Алекса Ивоби, Тео Уолкотта и Мойзе Кина. (Daily Mirror)
"Вест Хэм" сделал запрос насчет нападающего "Флуминенсе" Маркоса Пауло. (TEAMtalk)
Другое
В течение трех следующих лет "Арсенал" заплатит нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу около 55 млн. фунтов, включая бонусы. (The Times)
Гари Линекер заключил новый пятилетний контракт с BBC, но с 25-процентным понижением зарплаты. (The Guardian)
Компания из Саудовской Аравии, которая хотела купить "Уиган" за 3 млн. фунтов, потеряла интерес к клубу Лиги Один. (Sky Sports)
Отношения главного тренера "Берни" Шона Дайча и президента Майка Гарлика находятся в глубоком кризисе. (The Telegraph)
Дэвид Мойес из "Вест Хэма" и Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" — фавориты букмекеров на первое тренерское увольнение в этом сезоне Премьер-Лиги. (Football.London)
Со старта сезона 2018/19 защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк совершил три ошибки, которые привели к пропущенным голам, и это больше всех в Премьер-Лиге за указанный период. (Daily Star)
16.09.2020 06:00
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Последние комментарии:
Ловрен сцуко подставил Ван Дейка, ай ай ай
(ответить)
Со старта сезона 2018/19 защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк совершил три ошибки, которые привели к пропущенным голам, и это больше всех в Премьер-Лиге за указанный период. (Daily Star)
Источник: http://fapl.ru/posts/80957/
ор жириновского
(ответить)
Со старта сезона 2018/19 защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк совершил три ошибки, которые привели к пропущенным голам, и это больше всех в Премьер-Лиге за указанный период. Ван Дей топ говорили они )) его Пепе в первом же матче на кую вертел.
(ответить)
Умтити хороший центр дэф, никто не следит за ла лигой?
(ответить)
Уиган стоит 3 ляма? Да ну бред. Один хоть маломальски подающий надежды игрок может закрыть эту сумму
(ответить)
риверс лох
(ответить)
"Арсенал" не уходит с трансферного рынка и надеется купить Томаса Партея из "Атлетико" или Уссема Ауара из "Лиона". (Daily Mirror)
Источник: http://fapl.ru/posts/80957/
Проведут гейгуннерам шершавым по губам.
(ответить)
Кавай лох
(ответить)
Компания из Саудовской Аравии, которая хотела купить "Уиган" за 3 млн. фунтов, потеряла интерес к клубу Лиги Один. (Sky Sports)
Миш, ты не перепутал?
Со старта сезона 2018/19 защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк совершил три ошибки, которые привели к пропущенным голам, и это больше всех в Премьер-Лиге за указанный период. (Daily Star)
Не верю, у того же Луиза ошибок больше было
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