Светская хроника за среду

Светская хроника Денис Закария заинтересовал "Ливерпуль". "Рома" готова отказаться от покупки Криса Смоллинга. Названы фавориты на первое тренерское увольнение в этом сезоне Премьер-Лиги. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Оцениваемый в 37 миллионов фунтов опорник менхенгладбахской "Боруссии" Денис Закария находится на радаре у "Ливерпуля". (Football Talk)

"Барселона" готовит свое второе предложение о покупке защитника "Сити" Эрика Гарсии. (Mundo Deportivo)

"Барселона" купит Гарсию, если сможет избавиться от Самюэля Умтити и Жан-Клера Тодибо. (Daily Mail)

"Рома" разочарована отсутствием прогресса в переговорах с "Манчестер Юнайтед" насчет защитника Криса Смоллинга и готова отказаться от сделки. (Daily Mail)

Голкипер "Ренна" Эдуар Менди сидит и ждет сигнала, чтобы отправиться в Лондон на подписание контракта с "Челси". (Daily Star)

"Интер" по-прежнему хочет выкупить Эмерсона Палмери у "Челси", но на 26-летнего защитника претендует и "Вест Хэм". (The Independent)

"Арсенал" не уходит с трансферного рынка и надеется купить Томаса Партея из "Атлетико" или Уссема Ауара из "Лиона". (Daily Mirror)

"Кристал Пэлас" договаривается о покупке вингера "Брентфорда" Саида Бенрахмы за 25 млн. фунтов. (Evening Standard)

"Кристал Пэлэс" оценивает Уилфрида Заху в 45 млн. фунтов, что делает уход вингера из клуба маловероятным. (The Sun)

"Кристал Пэлас" и "Шеффилд Юнайтед" контактируют с "Ливерпулем" насчет нападающего Риана Брюстера. (Sky Sports)

"Эвертон" готов выслушать предложения по ряду игроков, включая Алекса Ивоби, Тео Уолкотта и Мойзе Кина. (Daily Mirror)

"Вест Хэм" сделал запрос насчет нападающего "Флуминенсе" Маркоса Пауло. (TEAMtalk)

Другое

В течение трех следующих лет "Арсенал" заплатит нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу около 55 млн. фунтов, включая бонусы. (The Times)

Гари Линекер заключил новый пятилетний контракт с BBC, но с 25-процентным понижением зарплаты. (The Guardian)

Компания из Саудовской Аравии, которая хотела купить "Уиган" за 3 млн. фунтов, потеряла интерес к клубу Лиги Один. (Sky Sports)

Отношения главного тренера "Берни" Шона Дайча и президента Майка Гарлика находятся в глубоком кризисе. (The Telegraph)

Дэвид Мойес из "Вест Хэма" и Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" — фавориты букмекеров на первое тренерское увольнение в этом сезоне Премьер-Лиги. (Football.London)

Со старта сезона 2018/19 защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк совершил три ошибки, которые привели к пропущенным голам, и это больше всех в Премьер-Лиге за указанный период. (Daily Star)


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Автор mihajlo   

Дата 16.09.2020 06:00

Количество просмотров Просмотров: 3438

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 16.09.2020 08:13 # largo-winch
    Ловрен сцуко подставил Ван Дейка, ай ай ай

    (ответить)

  2. meshuggah 16.09.2020 08:13 # meshuggah
    Со старта сезона 2018/19 защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк совершил три ошибки, которые привели к пропущенным голам, и это больше всех в Премьер-Лиге за указанный период. (Daily Star)

    Источник: http://fapl.ru/posts/80957/

    ор жириновского

    (ответить)

  3. kanoniru-poker 16.09.2020 07:34 # kanoniru-poker
    Со старта сезона 2018/19 защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк совершил три ошибки, которые привели к пропущенным голам, и это больше всех в Премьер-Лиге за указанный период. Ван Дей топ говорили они )) его Пепе в первом же матче на кую вертел.

    (ответить)

  4. roma-1878 16.09.2020 07:24 # roma-1878
    Умтити хороший центр дэф, никто не следит за ла лигой?

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  5. beatles-red 16.09.2020 07:08 # beatles-red
    Уиган стоит 3 ляма? Да ну бред. Один хоть маломальски подающий надежды игрок может закрыть эту сумму

    (ответить)

  6. melwood-lfc 16.09.2020 06:53 # melwood-lfc
    риверс лох

    (ответить)

  7. chelsea88 16.09.2020 06:44 # chelsea88
    "Арсенал" не уходит с трансферного рынка и надеется купить Томаса Партея из "Атлетико" или Уссема Ауара из "Лиона". (Daily Mirror)
    Источник: http://fapl.ru/posts/80957/

    Проведут гейгуннерам шершавым по губам.

    (ответить)

  8. shakur 16.09.2020 06:28 # shakur
    Кавай лох

    (ответить)

  9. wengerrrro 16.09.2020 06:05 # wengerrrro
    Компания из Саудовской Аравии, которая хотела купить "Уиган" за 3 млн. фунтов, потеряла интерес к клубу Лиги Один. (Sky Sports)

    Миш, ты не перепутал?

    Со старта сезона 2018/19 защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк совершил три ошибки, которые привели к пропущенным голам, и это больше всех в Премьер-Лиге за указанный период. (Daily Star)

    Не верю, у того же Луиза ошибок больше было

    (ответить)

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