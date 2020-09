Светская хроника за среду

Денис Закария заинтересовал "Ливерпуль". "Рома" готова отказаться от покупки Криса Смоллинга. Названы фавориты на первое тренерское увольнение в этом сезоне Премьер-Лиги. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Оцениваемый в 37 миллионов фунтов опорник менхенгладбахской "Боруссии" Денис Закария находится на радаре у "Ливерпуля". (Football Talk)



"Барселона" готовит свое второе предложение о покупке защитника "Сити" Эрика Гарсии. (Mundo Deportivo)



"Барселона" купит Гарсию, если сможет избавиться от Самюэля Умтити и Жан-Клера Тодибо. (Daily Mail)



"Рома" разочарована отсутствием прогресса в переговорах с "Манчестер Юнайтед" насчет защитника Криса Смоллинга и готова отказаться от сделки. (Daily Mail)



Голкипер "Ренна" Эдуар Менди сидит и ждет сигнала, чтобы отправиться в Лондон на подписание контракта с "Челси". (Daily Star)



"Интер" по-прежнему хочет выкупить Эмерсона Палмери у "Челси", но на 26-летнего защитника претендует и "Вест Хэм". (The Independent)



"Арсенал" не уходит с трансферного рынка и надеется купить Томаса Партея из "Атлетико" или Уссема Ауара из "Лиона". (Daily Mirror)



"Кристал Пэлас" договаривается о покупке вингера "Брентфорда" Саида Бенрахмы за 25 млн. фунтов. (Evening Standard)



"Кристал Пэлэс" оценивает Уилфрида Заху в 45 млн. фунтов, что делает уход вингера из клуба маловероятным. (The Sun)



"Кристал Пэлас" и "Шеффилд Юнайтед" контактируют с "Ливерпулем" насчет нападающего Риана Брюстера. (Sky Sports)



"Эвертон" готов выслушать предложения по ряду игроков, включая Алекса Ивоби, Тео Уолкотта и Мойзе Кина. (Daily Mirror)



"Вест Хэм" сделал запрос насчет нападающего "Флуминенсе" Маркоса Пауло. (TEAMtalk)



Другое



В течение трех следующих лет "Арсенал" заплатит нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу около 55 млн. фунтов, включая бонусы. (The Times)



Гари Линекер заключил новый пятилетний контракт с BBC, но с 25-процентным понижением зарплаты. (The Guardian)



Компания из Саудовской Аравии, которая хотела купить "Уиган" за 3 млн. фунтов, потеряла интерес к клубу Лиги Один. (Sky Sports)



Отношения главного тренера "Берни" Шона Дайча и президента Майка Гарлика находятся в глубоком кризисе. (The Telegraph)



Дэвид Мойес из "Вест Хэма" и Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" — фавориты букмекеров на первое тренерское увольнение в этом сезоне Премьер-Лиги. (Football.London)



Со старта сезона 2018/19 защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк совершил три ошибки, которые привели к пропущенным голам, и это больше всех в Премьер-Лиге за указанный период. (Daily Star)