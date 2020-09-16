Хаверц: "Премьер-Лига гораздо тяжелее, чем Бундеслига"

Атакующий полузащитник "Челси" Кай Хаверц признал, что Премьер-Лига оказался гораздо тяжелее, нежели Бундеслига.

21-летний Хаверц, купленный у "Байера" за 71 миллион фунтов в начале сентября, дебютировал за свой новый клуб во время выезда к "Брайтону" в рамках первого тура Премьер-Лиги в понедельник вечером.



Кай провел на поле "Амекс" 80 минут и толком себя не проявил, однако игрок сборной Германии может объяснить свою неважную форму.



"Это был очень тяжелый матч, очень сложный, потому что я долго отдыхал и приступил к тренировкам с командой только пять или шесть дней назад".



"Премьер-Лига гораздо тяжелее, чем Бундеслига. Я убедился в этом еще по тренировкам, а теперь увидел это в матче. Но я рад сыграть 80 минут и надеюсь продолжить на следующей неделе", — цитирует Хаверца Evening Standard.