Хаверц: "Премьер-Лига гораздо тяжелее, чем Бундеслига"
Атакующий полузащитник "Челси" Кай Хаверц признал, что Премьер-Лига оказался гораздо тяжелее, нежели Бундеслига.
21-летний Хаверц, купленный у "Байера" за 71 миллион фунтов в начале сентября, дебютировал за свой новый клуб во время выезда к "Брайтону" в рамках первого тура Премьер-Лиги в понедельник вечером.
Кай провел на поле "Амекс" 80 минут и толком себя не проявил, однако игрок сборной Германии может объяснить свою неважную форму.
"Это был очень тяжелый матч, очень сложный, потому что я долго отдыхал и приступил к тренировкам с командой только пять или шесть дней назад".
"Премьер-Лига гораздо тяжелее, чем Бундеслига. Я убедился в этом еще по тренировкам, а теперь увидел это в матче. Но я рад сыграть 80 минут и надеюсь продолжить на следующей неделе", — цитирует Хаверца Evening Standard.
16.09.2020 00:05
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Он от Брайтона аxyeл, а представьте как аухеет от серьезных команд.
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С колбасой должен остаться на банке, это было бы разумно
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