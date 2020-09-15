Алли может перейти в "Реал" в обмен на Бэйла

"Тоттенхэму", возможно, придется отдать своего полузащитника Деле Алли "Реалу", чтобы заполучить вингера Гарета Бэйла.

Ранее днем стало известно, что "Тоттенхэм" обходит "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Бэйла, который уже и сам рад покинуть Мадрид.



"Гарет по-прежнему любит "Тоттенхэм". Мы разговариваем. "Тоттенхэм" — это место, где он хочет быть", — сообщил агент 31-летнего валлийца Джонатан Барнетт BBC Sport Wales.



Как утверждает The Telegraph, в данный момент президент "шпор" Даниэль Леви работает над несколькими вариантами, которые позволят его клубу вернуть Бэйла спустя семь лет после отъезда Гарета из Северного Лондона.



Один из вариантов предполагает аренду "Тоттенхэмом" Бэйла на сезон 2020/21. "Реал" готов субсидировать половину зарплаты Гарета, но даже 300 тысяч фунтов в неделю — это чересчур для "шпор", поэтому в противоположном направлении, тоже в аренду, может проследовать Деле Алли, недельное жалование которого в 150 тыс. фунтов Королевский клуб полностью возьмет на себя.



Также два клуба рассматривают вариант, при котором обмен Бэйла на Алли будет не временным, а постоянным, но в таком случае со стороны "Реала" потребуется доплата — Деле на семь лет моложе Гарета и имеет более длительный контракт.



Издание также добавляет, что Леви "одержим идеей вернуть Бэйла", но в то же время хочет знать, что Моуриньо одобряет его намерение, особенно если это грозит уходом Алли.