"Тоттенхэм" близок к покупке Регилона

Серхио Регилон "Тоттенхэм" близок к приобретению левого защитника "Реала" и сборной Испании Серхио Регилона.

Еще одним серьезных претендентом на Регилона является "Манчестер Юнайтед", однако главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо, как и в случае с вингером "Реала" Гаретом Бэйлом, готов утереть нос своему предыдущему клубу.

Как сообщает The Athletic, "шпоры" значительно продвинулись в переговорах с коллегами из Мадрида, и в данный момент переезд Серхио в Северный Лондон выглядит "очень вероятным".

С помощью 23-летнего испанца Моуриньо надеется добавить конкуренции Бену Дэвису на левом фланге обороны, что также позволит Жозе сосредоточиться на развитии Райана Сессеньона как левого вингера.

"Юнайтед" тоже вел переговоры с "Реалом", но к компромиссу не приблизился. "Красные дьяволы" не захотели, чтобы Королевский клуб оставил за собой опцию обратного выкупа Серхио.


Метки Манчестер Юнайтед, Регилон, Севилья, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2020 22:00

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  1. frisby 15.09.2020 22:56 # frisby
    хороший защ. цыган снова сцыт на памойку. мойша сцал вангал сцал маур сцыт. все сцут на памойку мочестер пенальтед

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  2. jack-willsher 15.09.2020 22:28 # jack-willsher
    манкобл9ди опять обоссаны великим Жоузе

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