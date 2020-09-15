"Тоттенхэм" близок к покупке Регилона
"Тоттенхэм" близок к приобретению левого защитника "Реала" и сборной Испании Серхио Регилона.
Еще одним серьезных претендентом на Регилона является "Манчестер Юнайтед", однако главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо, как и в случае с вингером "Реала" Гаретом Бэйлом, готов утереть нос своему предыдущему клубу.
Как сообщает The Athletic, "шпоры" значительно продвинулись в переговорах с коллегами из Мадрида, и в данный момент переезд Серхио в Северный Лондон выглядит "очень вероятным".
С помощью 23-летнего испанца Моуриньо надеется добавить конкуренции Бену Дэвису на левом фланге обороны, что также позволит Жозе сосредоточиться на развитии Райана Сессеньона как левого вингера.
"Юнайтед" тоже вел переговоры с "Реалом", но к компромиссу не приблизился. "Красные дьяволы" не захотели, чтобы Королевский клуб оставил за собой опцию обратного выкупа Серхио.
15.09.2020 22:00
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хороший защ. цыган снова сцыт на памойку. мойша сцал вангал сцал маур сцыт. все сцут на памойку мочестер пенальтед
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манкобл9ди опять обоссаны великим Жоузе
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