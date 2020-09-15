Рунарссон должен стать дублером Лено в "Арсенале"

Голкипер французского "Дижона" и сборной Исландии Рунар Алекс Рунарссон близок к переходу в "Арсенал".

В данный момент "Арсенал" находится на пороге продажи Эмилиано Мартинеса в "Астон Виллу" за 16 миллионов фунтов, поэтому главному тренеру "канониров" Микелю Артете нужен новый дублер для Бернда Лено, восстановленного в статусе первого номера команды после травмы.



С переходом в "Арсенал" связывали Давида Райю из "Брентфорда", однако тратить около 10 млн. фунтов — непозволительная роскошь для клуба с "Эмирейтс" в текущей экономической ситуации.



Оптимальным вариантом по соотношению цены и качества "канониры" рассматривают Рунарссона, который выступает за "Дижон" после своего перехода из датского "Норшелланна" в 2018 году, сообщает Sky Sports.



О близости трансфера Рунарссона свидетельствует тот факт, что 25-летний исландец принялся спешно удалять свои твиты, написанные подростком, с жесточайшей критикой экс-наставника "Арсенала" Арсена Венгера, которого он даже назвал "тупейшим человеком на планете".