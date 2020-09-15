Бранислав Иванович перешел в "Вест Бромвич"

Бывший защитник "Челси" Бранислав Иванович вернулся в Премьер-Лигу, заключив однолетний контракт с "Вест Бромвичем".

В лице 36-летнего серба команда Славена Билича получила опытнейшего игрока, который выступал за "Челси" с 2008 по 2017 год.



Вместе с "синими" Иванович выиграл три титула Премьер-Лиги, три Кубка Англии, Кубок Лиги, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.



С февраля 2017 Бранислав выступал за петербургский "Зенит", с которым тоже успел выиграть чемпионат и национальный кубок, однако минувшим летом контракт Бранислава истек, и ветеран откликнулся на предложение новичка Премьер-Лиги.



"Премьер-Лига — лучшая лига в мире. Мне нужен новый вызов, и я готов к вызову. Я счастлив, что вернулся играть в Премьер-Лигу. Надеюсь, я буду успешен здесь. Я полон амбиций и хочу многое доказать. Я буду выкладываться без остатка ради команды", — сообщил Иванович.