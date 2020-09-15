Бранислав Иванович перешел в "Вест Бромвич"

Бранислав Иванович Бывший защитник "Челси" Бранислав Иванович вернулся в Премьер-Лигу, заключив однолетний контракт с "Вест Бромвичем".

В лице 36-летнего серба команда Славена Билича получила опытнейшего игрока, который выступал за "Челси" с 2008 по 2017 год.

Вместе с "синими" Иванович выиграл три титула Премьер-Лиги, три Кубка Англии, Кубок Лиги, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.

С февраля 2017 Бранислав выступал за петербургский "Зенит", с которым тоже успел выиграть чемпионат и национальный кубок, однако минувшим летом контракт Бранислава истек, и ветеран откликнулся на предложение новичка Премьер-Лиги.

"Премьер-Лига — лучшая лига в мире. Мне нужен новый вызов, и я готов к вызову. Я счастлив, что вернулся играть в Премьер-Лигу. Надеюсь, я буду успешен здесь. Я полон амбиций и хочу многое доказать. Я буду выкладываться без остатка ради команды", — сообщил Иванович.


Метки Вест Бромвич, Зенит, Иванович, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2020 19:00

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  1. liverbro 15.09.2020 19:50 # liverbro
    Бромвич Иванович

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  2. meshuggah 15.09.2020 19:19 # meshuggah
    Ебааааать личный ебырь лузерки пожаловал
    Уэлком бэк Бронька

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  3. geniusss 15.09.2020 19:10 # geniusss
    Легенда!ввд сосунок малолетний,ехехехехеххе

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