Обамеянг связал свое будущее с "Арсеналом" до 2023 года

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заключил с лондонским клубом новый трехлетний контракт.

Обамеянг выступает за "Арсенал" после своего перехода из дортмундской "Боруссии" в январе 2018. Тогда "канониры" заплатили за Пьер-Эмерика рекордные для себя 56 миллионов фунтов, однако эти инвестиции с лихвой окупились.



В своих 111 матчах за "Арсенал" габонский нападающий забил 72 мяча, а в своем первом полном сезоне на "Эмирейтс" стал совместным обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги за 22 гола.



В прошлом месяце 31-летний Обамеянг оформил дубль в финале Кубка Англии против "Челси", а также отличился в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля", благодаря чему "канониры" завоевали свои первые два трофея при Микеле Артете.



Предыдущий контракт Обамеянга истекал в июне 2021, однако Пьер-Эмерик согласился продлить свое пребывание в "Арсенале", несмотря на интерес ряда больших европейских клубов, включая "Барселону".



Если верить The Athletic, теперь Обамеянг становится самым высокооплачиваемым игроком команды Артеты и будет получать даже больше Месута Озила, зарабатывающего 350 тыс. фунтов в неделю.



"У меня никогда не было сомнений насчет подписания контракта с этим особенным клубом — и все благодаря нашим фанатам, моим партнерам по команде, моей семье и каждому в клубе. Благодаря им я чувствую, что мое место — здесь. Я верю в "Арсенал". Мы способны многого добиться вместе. Мы испытываем восхищение, и я убежден, что лучшие времена для "Арсенала" еще впереди", — сообщил Обамеянг.





This is where you belong, Auba



@Aubameyang7 pic.twitter.com/sgViWSBYWf