Обамеянг связал свое будущее с "Арсеналом" до 2023 года
Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заключил с лондонским клубом новый трехлетний контракт.
Обамеянг выступает за "Арсенал" после своего перехода из дортмундской "Боруссии" в январе 2018. Тогда "канониры" заплатили за Пьер-Эмерика рекордные для себя 56 миллионов фунтов, однако эти инвестиции с лихвой окупились.
В своих 111 матчах за "Арсенал" габонский нападающий забил 72 мяча, а в своем первом полном сезоне на "Эмирейтс" стал совместным обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги за 22 гола.
В прошлом месяце 31-летний Обамеянг оформил дубль в финале Кубка Англии против "Челси", а также отличился в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля", благодаря чему "канониры" завоевали свои первые два трофея при Микеле Артете.
Предыдущий контракт Обамеянга истекал в июне 2021, однако Пьер-Эмерик согласился продлить свое пребывание в "Арсенале", несмотря на интерес ряда больших европейских клубов, включая "Барселону".
Если верить The Athletic, теперь Обамеянг становится самым высокооплачиваемым игроком команды Артеты и будет получать даже больше Месута Озила, зарабатывающего 350 тыс. фунтов в неделю.
"У меня никогда не было сомнений насчет подписания контракта с этим особенным клубом — и все благодаря нашим фанатам, моим партнерам по команде, моей семье и каждому в клубе. Благодаря им я чувствую, что мое место — здесь. Я верю в "Арсенал". Мы способны многого добиться вместе. Мы испытываем восхищение, и я убежден, что лучшие времена для "Арсенала" еще впереди", — сообщил Обамеянг.
This is where you belong, Auba— Arsenal (@Arsenal) September 15, 2020
@Aubameyang7 pic.twitter.com/sgViWSBYWf
15.09.2020 18:35
Просмотров: 2276
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— Клубы, получившие наибольшее количество денег с продаж игроков за последние 10 лет:
1. Бенфика — £909,9 миллионов
2. Монако — £894,1 миллиона
3. Атлетико — £878,4 миллионов
4. Челси — £820,24 миллионов
5. Ювентус — £806,72 миллионов
Я принес хейтеркам покушать. Братишечки, я вам покушать принес, не стесняйтесь.
(ответить)
Жаль обаму, по факту.
Крутой форвард, на уровне левы. Только лева выиграл трофеи с боруськой и ушел в баварию.
А обама с его талантом пососал в бд и ушел сосать в арс. Так его карьера считай и прошла, с писей во рту. Жаль. По кубку страны с бд и арсом. Ну смешно для такого топарика.
Wastes.
Деньги ему видимо важнее.
400к зп.
(ответить)
https://twitter.com/JamesOlley/status/1305887286584721409
250к в неделю + бонусы
(ответить)
https://soccer365.ru/live/match-brayton-arsenal-smotret-onlayn/&;tab=stats_games
Послелняя победа в 2017.
Просто оставлю это здесь, ехехех
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видел нарезку с ним на ютубе
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Лучший нап в АПЛ.
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Благодаря победе над Брайтоном, Челси покорил отметку в 2000 очков в Английской Премьер-лиге. Ранее такого результата достигли лишь 2 клуба – "Манчестер Юнайтед" (2234 балла) и лондонский "Арсенал" (2014 зачетных пунктов). Ближайшие преследователи "синих" в данном рейтинге – "Ливерпуль" (1951) и "Тоттенхэм" (1654)
(ответить)
Ну и лох.
(ответить)
15.09.2020 17:57 #
fanstevengerrard
Ахах один из самых тупоголовых пользователей сайта обвиняет кого-то в тупости.
Источник: http://fapl.ru/posts/80937/?c=1
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щас бы подписывать 31+ старперов на 3 года с зарплатами как у лучших молодых звезд футбола, ору) увольнение 50+ сотрудников не окупят и 1% зп этого здающего мешка, так еще и сам клуб нищий
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Вот меня не бвло на фапле больше чем пол года. Я вернулся и как будто и не уходил. Одни и те же люди, одни т те же разговоры. Ниче не поменялось. Кроме отсутствия слэша.
Может пора прекратить сраться и признать, что вы без друг друга не можете жить?
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Гг теперь придется весь свой штат уволить
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Обама кст норм нап повезло пидарасам.
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Плешивый ask рот твоего бати шатал. Прости ты его гол за сити.
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Променял трофеи на деньги. Наверное резонно.
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Просто два других клуба не могли такие бабки предложить вот и остался
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Ауба отказал «Интеру» и «Барсе», чтобы стать легендой «Арсенала"
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Топарь! Отклонил 2 предложения других топ клубов.
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пункт 1 выполнен. теперь главное сохранит ляку и балерину - даж важнее, чем покупка условного Партея. годный состав за место в топ 4 получится.
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Еееее, топ каких никогда не было в Челси и Тотнеме))
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