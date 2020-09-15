Обамеянг связал свое будущее с "Арсеналом" до 2023 года

Пьер-Эмерик Обамеянг Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заключил с лондонским клубом новый трехлетний контракт.

Обамеянг выступает за "Арсенал" после своего перехода из дортмундской "Боруссии" в январе 2018. Тогда "канониры" заплатили за Пьер-Эмерика рекордные для себя 56 миллионов фунтов, однако эти инвестиции с лихвой окупились.

В своих 111 матчах за "Арсенал" габонский нападающий забил 72 мяча, а в своем первом полном сезоне на "Эмирейтс" стал совместным обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги за 22 гола.

В прошлом месяце 31-летний Обамеянг оформил дубль в финале Кубка Англии против "Челси", а также отличился в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля", благодаря чему "канониры" завоевали свои первые два трофея при Микеле Артете.

Предыдущий контракт Обамеянга истекал в июне 2021, однако Пьер-Эмерик согласился продлить свое пребывание в "Арсенале", несмотря на интерес ряда больших европейских клубов, включая "Барселону".

Если верить The Athletic, теперь Обамеянг становится самым высокооплачиваемым игроком команды Артеты и будет получать даже больше Месута Озила, зарабатывающего 350 тыс. фунтов в неделю.

"У меня никогда не было сомнений насчет подписания контракта с этим особенным клубом — и все благодаря нашим фанатам, моим партнерам по команде, моей семье и каждому в клубе. Благодаря им я чувствую, что мое место — здесь. Я верю в "Арсенал". Мы способны многого добиться вместе. Мы испытываем восхищение, и я убежден, что лучшие времена для "Арсенала" еще впереди", — сообщил Обамеянг.


Метки Арсенал, контракты, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2020 18:35

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 15.09.2020 20:09 # thegodfather
    — Клубы, получившие наибольшее количество денег с продаж игроков за последние 10 лет:

    1. Бенфика — &#163;909,9 миллионов
    2. Монако — &#163;894,1 миллиона
    3. Атлетико — &#163;878,4 миллионов
    4. Челси — &#163;820,24 миллионов
    5. Ювентус — &#163;806,72 миллионов



    Я принес хейтеркам покушать. Братишечки, я вам покушать принес, не стесняйтесь.

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  2. thegodfather 15.09.2020 20:06 # thegodfather
    Жаль обаму, по факту.
    Крутой форвард, на уровне левы. Только лева выиграл трофеи с боруськой и ушел в баварию.

    А обама с его талантом пососал в бд и ушел сосать в арс. Так его карьера считай и прошла, с писей во рту. Жаль. По кубку страны с бд и арсом. Ну смешно для такого топарика.


    Wastes.
    Деньги ему видимо важнее.
    400к зп.

    (ответить)

  3. mixmaster 15.09.2020 20:05 # mixmaster
    https://twitter.com/JamesOlley/status/1305887286584721409

    250к в неделю + бонусы

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  4. thegodfather 15.09.2020 20:04 # thegodfather
    https://soccer365.ru/live/match-brayton-arsenal-smotret-onlayn/&;tab=stats_games

    Послелняя победа в 2017.
    Просто оставлю это здесь, ехехех

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  5. goal 15.09.2020 19:55 # goal
    видел нарезку с ним на ютубе

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  6. ian 15.09.2020 19:52 # ian
    Лучший нап в АПЛ.

    (ответить)

  7. ba-29 15.09.2020 19:50 # ba-29
    Благодаря победе над Брайтоном, Челси покорил отметку в 2000 очков в Английской Премьер-лиге. Ранее такого результата достигли лишь 2 клуба – "Манчестер Юнайтед" (2234 балла) и лондонский "Арсенал" (2014 зачетных пунктов). Ближайшие преследователи "синих" в данном рейтинге – "Ливерпуль" (1951) и "Тоттенхэм" (1654)

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  8. billy-bones 15.09.2020 19:46 # billy-bones
    Ну и лох.

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  9. super-striker 15.09.2020 19:33 # super-striker
    15.09.2020 17:57 #
    fanstevengerrard

    Ахах один из самых тупоголовых пользователей сайта обвиняет кого-то в тупости.

    Источник: http://fapl.ru/posts/80937/?c=1

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  10. bezviz 15.09.2020 19:31 # bezviz
    щас бы подписывать 31+ старперов на 3 года с зарплатами как у лучших молодых звезд футбола, ору) увольнение 50+ сотрудников не окупят и 1% зп этого здающего мешка, так еще и сам клуб нищий

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  11. rentv 15.09.2020 19:28 # rentv
    Вот меня не бвло на фапле больше чем пол года. Я вернулся и как будто и не уходил. Одни и те же люди, одни т те же разговоры. Ниче не поменялось. Кроме отсутствия слэша.

    Может пора прекратить сраться и признать, что вы без друг друга не можете жить?

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  12. meshuggah 15.09.2020 19:21 # meshuggah
    Гг теперь придется весь свой штат уволить

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  13. bluehonorcfc9 15.09.2020 19:19 # bluehonorcfc9
    Обама кст норм нап повезло пидарасам.

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  14. bluehonorcfc9 15.09.2020 19:15 # bluehonorcfc9
    Плешивый ask рот твоего бати шатал. Прости ты его гол за сити.

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  15. gerrard08 15.09.2020 19:10 # gerrard08
    Променял трофеи на деньги. Наверное резонно.

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  16. ataman 15.09.2020 19:10 # ataman
    Просто два других клуба не могли такие бабки предложить вот и остался

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  17. unclearness 15.09.2020 18:59 # unclearness
    Ауба отказал «Интеру» и «Барсе», чтобы стать легендой «Арсенала"

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  18. mixmaster 15.09.2020 18:59 # mixmaster
    Топарь! Отклонил 2 предложения других топ клубов.

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  19. alexomck 15.09.2020 18:53 # alexomck
    пункт 1 выполнен. теперь главное сохранит ляку и балерину - даж важнее, чем покупка условного Партея. годный состав за место в топ 4 получится.

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  20. kanoniru-poker 15.09.2020 18:45 # kanoniru-poker
    Еееее, топ каких никогда не было в Челси и Тотнеме))

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