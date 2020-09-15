"Тоттенхэм" обходит "Юнайтед" в борьбе за Бэйла

"Тоттенхэм" опережает "Манчестер Юнайтед" в борьбе за вингера "Реала" Гарета Бэйла.

"Юнайтед" обратил свое внимание на Бэйла как на альтернативу для вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, но заполучить Гарета тоже будет нелегко, даже в аренду.



По информации ESPN, "красные дьяволы" проявляют серьезный интерес к Бэйлу, однако в данный момент 31-летний валлиец ближе к возвращению в "Тоттенхэм", который он покинул в 2013 году.



"Реал" не нуждается в Бэйле и с радостью бы продал его, однако в текущей экономической ситуации наиболее вероятен уход Гарета в аренду с субсидированием зарплаты, которая составляет 600 тысяч фунтов в неделю.



Сообщается, что "Тоттенхэм" уже ведет переговоры с "Реалом" по Бэйлу, рассматриваю Гарета своей главной целью, тогда как для "Юнайтед" экс-игрок "Саутгемптона" — лишь один из запасных вариантов.