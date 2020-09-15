"Бавария" возобновила интерес к Хадсон-Одои
"Бавария" возобновила свой интерес к вингеру "Челси" Каллуму Хадсон-Одои.
Напомним, в январе 2019 "Бавария" сделала сразу несколько предложений, доходивших до 35 миллионов фунтов, о покупке Хадсон-Одои. А сам Каллум даже подал прошение о трансфере.
Тогда от контракта Хадсон-Одои оставался всего один полный год, однако "Челси" заблокировал продажу талантливого игрока и точно так же поступил летом, когда "Бавария" вернулась.
В сентябре 2019 Хадсон-Одои, соблазненный приходом Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера и его желанием доверять молодежи, заключил с "синими" новый пятилетний контракт и сыграл 33 матча в минувшем сезоне.
Вместе с тем сложно сказать, что за этот год Хадсон-Одои добился хоть какого-нибудь прогресса, а с появлением на "Стэмфорд Бридж" Кая Хаверца и Хакима Зийеша даже претендовать на игровые минуты ему будет сложно.
Эта ситуация, сообщает Sky Sports, привлекла внимание целого ряда клубов, включая "Ювентус", "РБ Лейпциг" — и "Баварию", ранее в это окно купившую Лероя Сане у "Манчестер Сити".
По слухам, "Бавария" уже установила контакт с представителями 19-летнего англичанина, которого немецкий клуб хочет взять в аренду с опцией выкупа.
15.09.2020 17:30
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Желтуха!!! Т.к. купили Сане а второе Одой подписал контракт а в третих Вилли ушёл и теперь шанс играть в основе и шансы малы или минимальны заполучить его...
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сейчас те 35кк подарком за него будут.
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Всего хорошего! Спасибо за все, как говорится.
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