"Бавария" возобновила интерес к Хадсон-Одои

"Бавария" возобновила свой интерес к вингеру "Челси" Каллуму Хадсон-Одои.

Напомним, в январе 2019 "Бавария" сделала сразу несколько предложений, доходивших до 35 миллионов фунтов, о покупке Хадсон-Одои. А сам Каллум даже подал прошение о трансфере.



Тогда от контракта Хадсон-Одои оставался всего один полный год, однако "Челси" заблокировал продажу талантливого игрока и точно так же поступил летом, когда "Бавария" вернулась.



В сентябре 2019 Хадсон-Одои, соблазненный приходом Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера и его желанием доверять молодежи, заключил с "синими" новый пятилетний контракт и сыграл 33 матча в минувшем сезоне.



Вместе с тем сложно сказать, что за этот год Хадсон-Одои добился хоть какого-нибудь прогресса, а с появлением на "Стэмфорд Бридж" Кая Хаверца и Хакима Зийеша даже претендовать на игровые минуты ему будет сложно.



Эта ситуация, сообщает Sky Sports, привлекла внимание целого ряда клубов, включая "Ювентус", "РБ Лейпциг" — и "Баварию", ранее в это окно купившую Лероя Сане у "Манчестер Сити".



По слухам, "Бавария" уже установила контакт с представителями 19-летнего англичанина, которого немецкий клуб хочет взять в аренду с опцией выкупа.