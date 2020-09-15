Грилиш заключил новый контракт с "Астон Виллой"

Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2025 года.

Грилиш находится в системе бирмингемского клуба с восьми лет, дебютировав за первую команду в концовке сезона 2013/14.



Впервые Джек по-настоящему проявил преданность родному клубу в 2016 году, когда "Астон Вилла" вылетела из Премьер-Лиги в Чемпионши.



Грилиш сыграл ключевую роль в возвращении "вилланов" в Премьер-Лигу, а в прошлом сезоне — в продлении клубом прописки в высшем дивизионе.



В это трансферное окно Джека связывали с переходом в "Манчестер Юнайтед", однако недавний дебютант сборной Англии, судя по всему, остается.



По слухам, новая сделка увеличила зарплату 25-летнего полузащитника с 80 до 135 тысяч фунтов в неделю.



"Это мой клуб, мой дом, и я очень счастлив здесь", — заявил Грилиш.