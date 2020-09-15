Грилиш заключил новый контракт с "Астон Виллой"
Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2025 года.
Грилиш находится в системе бирмингемского клуба с восьми лет, дебютировав за первую команду в концовке сезона 2013/14.
Впервые Джек по-настоящему проявил преданность родному клубу в 2016 году, когда "Астон Вилла" вылетела из Премьер-Лиги в Чемпионши.
Грилиш сыграл ключевую роль в возвращении "вилланов" в Премьер-Лигу, а в прошлом сезоне — в продлении клубом прописки в высшем дивизионе.
В это трансферное окно Джека связывали с переходом в "Манчестер Юнайтед", однако недавний дебютант сборной Англии, судя по всему, остается.
По слухам, новая сделка увеличила зарплату 25-летнего полузащитника с 80 до 135 тысяч фунтов в неделю.
"Это мой клуб, мой дом, и я очень счастлив здесь", — заявил Грилиш.
15.09.2020 17:00
Просмотров: 792
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
С точки зрения амбиций - наверно странно, хотя нет гарантий что его не продадут дороже через год, да и трансфер Делфа в сити еще свеж в памяти.
Но "здесь и сейчас" ход безусловно красивый и достойный.
(ответить)
привет памойке и их абосранным икспертам ньювелу и пердинанду. Боруссия по поводу Санчо тоже проведёт муму шершавым мухомором по губам.
(ответить)
В следующем сезоне знатно попылит в чемпионшипе.
(ответить)
Ну чисто с человеческой точки зрения красавчик.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий