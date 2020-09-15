Грилиш заключил новый контракт с "Астон Виллой"

Джек Грилиш Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2025 года.

Грилиш находится в системе бирмингемского клуба с восьми лет, дебютировав за первую команду в концовке сезона 2013/14.

Впервые Джек по-настоящему проявил преданность родному клубу в 2016 году, когда "Астон Вилла" вылетела из Премьер-Лиги в Чемпионши.

Грилиш сыграл ключевую роль в возвращении "вилланов" в Премьер-Лигу, а в прошлом сезоне — в продлении клубом прописки в высшем дивизионе.

В это трансферное окно Джека связывали с переходом в "Манчестер Юнайтед", однако недавний дебютант сборной Англии, судя по всему, остается.

По слухам, новая сделка увеличила зарплату 25-летнего полузащитника с 80 до 135 тысяч фунтов в неделю.

"Это мой клуб, мой дом, и я очень счастлив здесь", — заявил Грилиш.


Метки Астон Вилла, Грилиш, контракты

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2020 17:00

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  1. avetis 15.09.2020 17:55 # avetis
    С точки зрения амбиций - наверно странно, хотя нет гарантий что его не продадут дороже через год, да и трансфер Делфа в сити еще свеж в памяти.

    Но "здесь и сейчас" ход безусловно красивый и достойный.

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  2. frisby 15.09.2020 17:26 # frisby
    привет памойке и их абосранным икспертам ньювелу и пердинанду. Боруссия по поводу Санчо тоже проведёт муму шершавым мухомором по губам.

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  3. d1gnity 15.09.2020 17:19 # d1gnity
    В следующем сезоне знатно попылит в чемпионшипе.

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  4. anabanana94 15.09.2020 17:03 # anabanana94
    Ну чисто с человеческой точки зрения красавчик.

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