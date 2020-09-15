Эменало: "Люди говорили, что Абрамович мне доверяет, потому что я убивал ради него"

Бывший технический директор "Челси" Майкл Эменало рассказал о том, насколько предвзято к нему относились люди.

Попав в "Челси" в качестве ведущего скаута, Эменало быстро поднялся по карьерной лестнице и стал контролировать трансферную политику всего клуба.



Тем не менее, Майкл постоянно сталкивался с тем, что люди демонстрировали свои расистские повадки, отказываясь видеть в нигерийце талантливого управленца.



"Всегда находится кто-нибудь, кто скажет, что белый парень сможет делать мою работу лучше. Это неправильно".



"Некоторые люди говорили: "Почему российский владелец, который знает тысячи и тысячи людей, доверяет ему? Он африканец, поэтому он, должно быть убивал ради владельца. Никому не приходила в голову мысль, что это может быть из-за моего интеллекта или опыта".



"Когда я был назначен техническим директором, некоторые журналисты даже думали, что я не говорю по-английски. Он также говорили, что я не сыграл ни матча".



"Каждый был предвзят насчет моих знаний, интуиции и опыта. Я доказывал свои навыки 10 тренерам подряд".



"Каждый раз я покорял вершину и убеждал их в своей состоятельности. У меня университетская степень в международных отношениях и дипломатии. Я знаю, как взаимодействовать с людьми и разбираться в ситуациях. У меня есть опыт участия в Чемпионате Мира, и я поработал в этой индустрии на пяти континентах".



"Я говорил себе: "Я дам им возможность узнать меня". Все они это делали, но нелегко каждый раз начинать с нуля", — сообщил Эменало The Guardian.