Эменало: "Люди говорили, что Абрамович мне доверяет, потому что я убивал ради него"
Бывший технический директор "Челси" Майкл Эменало рассказал о том, насколько предвзято к нему относились люди.
Попав в "Челси" в качестве ведущего скаута, Эменало быстро поднялся по карьерной лестнице и стал контролировать трансферную политику всего клуба.
Тем не менее, Майкл постоянно сталкивался с тем, что люди демонстрировали свои расистские повадки, отказываясь видеть в нигерийце талантливого управленца.
"Всегда находится кто-нибудь, кто скажет, что белый парень сможет делать мою работу лучше. Это неправильно".
"Некоторые люди говорили: "Почему российский владелец, который знает тысячи и тысячи людей, доверяет ему? Он африканец, поэтому он, должно быть убивал ради владельца. Никому не приходила в голову мысль, что это может быть из-за моего интеллекта или опыта".
"Когда я был назначен техническим директором, некоторые журналисты даже думали, что я не говорю по-английски. Он также говорили, что я не сыграл ни матча".
"Каждый был предвзят насчет моих знаний, интуиции и опыта. Я доказывал свои навыки 10 тренерам подряд".
"Каждый раз я покорял вершину и убеждал их в своей состоятельности. У меня университетская степень в международных отношениях и дипломатии. Я знаю, как взаимодействовать с людьми и разбираться в ситуациях. У меня есть опыт участия в Чемпионате Мира, и я поработал в этой индустрии на пяти континентах".
"Я говорил себе: "Я дам им возможность узнать меня". Все они это делали, но нелегко каждый раз начинать с нуля", — сообщил Эменало The Guardian.
15.09.2020 16:00
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Вот это бред.... Болельщики Челси его ненавидели, потому что этот бездарь,никогда качественно не выполнял свою работу! Нахлебник и проходимец,не принесший Челси ни капли пользы, и цвет кожи здесь абсолютно не причем!
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Убивал сто процентов.
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