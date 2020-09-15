"Шеффилд Юнайтед" представил "Ливерпулю" план по развитию Брюстера
"Шеффилд Юнайтед" представил "Ливерпулю" детальный план по развитию нападающего Риана Брюстера.
Несмотря на весь свой талант, Брюстеру пока рано претендовать на регулярную игровую практику в "Ливерпуле", поэтому главный тренер "красных" Юрген Клопп готов отпустить Риана в аренду — или продать, но непременно с опцией обратного выкупа.
В услугах нападающего молодежной сборной Англии заинтересованы сразу несколько клубов Премьер-Лиги, однако "Шеффилд Юнайтед" надеется опередить конкурентов с помощью специальной презентации — детального плана по развитию игрока.
"Клинки" хотят сделать Брюстера своим финальным приобретением в это трансферное окно и в данный момент продолжают переговоры с коллегами из "Ливерпуля", сообщает The Star.
15.09.2020 15:00
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Итак : мы его научим толково сосать, что бы он вернулся к вам через годик и был как влитой.
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