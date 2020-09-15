Вернер обещает восстановиться к "Ливерпулю"

Тимо Вернер Нападающий "Челси" Тимо Вернер заверил, что будет готов к матчу Премьер-Лиги с "Ливерпулем" 20 сентября, несмотря на полученную против "Брайтона" травму.

Вернер целиком провел свой дебютный матч в Премьер-Лиге, поспособствовав победе "синих" на "Амекс" со счетом 1:3 в понедельник вечером. Именно Тимо заработал пенальти, с которого лондонцы открыли счет в середине первого тайма.

Вернер даже получил повреждение в эпизоде с фолом голкипера "чаек" Мэта Райана, однако 24-летний немец обещает восстановиться к уикенду.

"Их голкипер ударил меня прямо по мышце, и это был очень сильный удар. Остаток матча я испытывал сильную боль. Я не мог совершать некоторые движения, потому что мышца была очень напряжена, но я рад, что в итоге мы одержали победу".

"Я не переживаю насчет травмы. В течение недели я поправлюсь. Мы провели хороший матч, мы хорошо сыграли, и я рад заработанному пенальти, потому что это было очень важно".

Буду ли я готов к "Ливерпулю"? Конечно. К такого рода матчам ты всегда готов", — цитирует Вернера Evening Standard.


Метки Брайтон, Вернер, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1381

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sexan 15.09.2020 14:17 # sexan
    Время ещё есть, оклемается. Хотелось бы, чтобы на такой матч вышел Палисик, Зиеш и Рюдигер. Ну и после вчерашнего матча Алонсо - в запас.

    (ответить)

  2. tigerpool 15.09.2020 13:15 # tigerpool
    пенсы нелюди

    (ответить)

  3. meshuggah 15.09.2020 13:05 # meshuggah
    изе выипет лузерку

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: