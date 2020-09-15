Вернер обещает восстановиться к "Ливерпулю"

Нападающий "Челси" Тимо Вернер заверил, что будет готов к матчу Премьер-Лиги с "Ливерпулем" 20 сентября, несмотря на полученную против "Брайтона" травму.

Вернер целиком провел свой дебютный матч в Премьер-Лиге, поспособствовав победе "синих" на "Амекс" со счетом 1:3 в понедельник вечером. Именно Тимо заработал пенальти, с которого лондонцы открыли счет в середине первого тайма.



Вернер даже получил повреждение в эпизоде с фолом голкипера "чаек" Мэта Райана, однако 24-летний немец обещает восстановиться к уикенду.



"Их голкипер ударил меня прямо по мышце, и это был очень сильный удар. Остаток матча я испытывал сильную боль. Я не мог совершать некоторые движения, потому что мышца была очень напряжена, но я рад, что в итоге мы одержали победу".



"Я не переживаю насчет травмы. В течение недели я поправлюсь. Мы провели хороший матч, мы хорошо сыграли, и я рад заработанному пенальти, потому что это было очень важно".



Буду ли я готов к "Ливерпулю"? Конечно. К такого рода матчам ты всегда готов", — цитирует Вернера Evening Standard.