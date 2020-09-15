Вернер обещает восстановиться к "Ливерпулю"
Нападающий "Челси" Тимо Вернер заверил, что будет готов к матчу Премьер-Лиги с "Ливерпулем" 20 сентября, несмотря на полученную против "Брайтона" травму.
Вернер целиком провел свой дебютный матч в Премьер-Лиге, поспособствовав победе "синих" на "Амекс" со счетом 1:3 в понедельник вечером. Именно Тимо заработал пенальти, с которого лондонцы открыли счет в середине первого тайма.
Вернер даже получил повреждение в эпизоде с фолом голкипера "чаек" Мэта Райана, однако 24-летний немец обещает восстановиться к уикенду.
"Их голкипер ударил меня прямо по мышце, и это был очень сильный удар. Остаток матча я испытывал сильную боль. Я не мог совершать некоторые движения, потому что мышца была очень напряжена, но я рад, что в итоге мы одержали победу".
"Я не переживаю насчет травмы. В течение недели я поправлюсь. Мы провели хороший матч, мы хорошо сыграли, и я рад заработанному пенальти, потому что это было очень важно".
Буду ли я готов к "Ливерпулю"? Конечно. К такого рода матчам ты всегда готов", — цитирует Вернера Evening Standard.
15.09.2020 13:00
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Время ещё есть, оклемается. Хотелось бы, чтобы на такой матч вышел Палисик, Зиеш и Рюдигер. Ну и после вчерашнего матча Алонсо - в запас.
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пенсы нелюди
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изе выипет лузерку
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