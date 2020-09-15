Невилл сравнил шансы МЮ и "Челси" на титул

Гари Невилл Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл уверен, что "красные дьяволы" не имеют шансов на титул Премьер-Лиги в этом сезоне — в отличие от "Челси".

В прошлом сезоне именно "Юнайтед" и "Челси" составили компанию "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" в четверке лучших команд Премьер-Лиги.

Невилл ожидает дальнейшего прогресса от "дьяволов", но более плавного, нежели от "синих", которые могут сделать скачок вперед благодаря своей агрессивной трансферной кампании.

"Я бы сказал, что в случае с "Челси" имеет место элемент неожиданности — мы толком не знаем, на что они будут претендовать".

"Сомневаюсь, что они смогут выиграть лигу — независимо от того, купят они голкипера или нет. Но если вы спросите меня, например, о "Манчестер Юнайтед", то насчет них я практически уверен, что победа в лиге им не светит".

"Я могу довольно точно предсказать сезон "Манчестер Юнайтед". Они прибавят, они будут ближе к "Ливерпулю" и "Манчестер Сити", и я думаю, они финишируют в топ-4".

"Если бы мне требовалось дать прогноз насчет того, кто из "Челси" и "Юнайтед" может выиграть лигу, то я бы назвал "Челси", потому что ты просто не знаешь, на что способны эти молодые игроки".

"Вдруг они возьму и удивят каждого? Но это может получиться и в обратную сторону".

"В случае с "Челси" есть элемент неожиданности. Думаю, это огромная возможность, которая восхищает Фрэнка Лэмпарда и в то же время немного пугает".

"Как освоится Тимо Вернер? Как освоится Хаверц? Как освоится Зийеш? Тиаго Силве не занимать опыта, но как он адаптируется к английскому футболу?"

"В составе "Челси" есть много неопределенностей, которые вызывают у Лэмпарда восхищение и небольшое беспокойство", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1265

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mansoor 15.09.2020 12:44 # mansoor
    Ливерпуль будет чемпионом, Мансити второй, третий Челси, четвёртый Арсенал. МЮ опять не в топ-4. МЮ будет играть в ЛЧ, Погба и Магуаир сломаются

    (ответить)

  2. drogba11cool 15.09.2020 12:04 # drogba11cool
    Челси если 2 место займёт уже будет хорошо, а так титул не светит ближайшие несколько лет.

    (ответить)

  3. wearechelsea 15.09.2020 12:02 # wearechelsea
    Ну конечно, сперМЮ в ближайшие 10-15 лет титула не видать

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: