Невилл сравнил шансы МЮ и "Челси" на титул

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл уверен, что "красные дьяволы" не имеют шансов на титул Премьер-Лиги в этом сезоне — в отличие от "Челси".

В прошлом сезоне именно "Юнайтед" и "Челси" составили компанию "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" в четверке лучших команд Премьер-Лиги.



Невилл ожидает дальнейшего прогресса от "дьяволов", но более плавного, нежели от "синих", которые могут сделать скачок вперед благодаря своей агрессивной трансферной кампании.



"Я бы сказал, что в случае с "Челси" имеет место элемент неожиданности — мы толком не знаем, на что они будут претендовать".



"Сомневаюсь, что они смогут выиграть лигу — независимо от того, купят они голкипера или нет. Но если вы спросите меня, например, о "Манчестер Юнайтед", то насчет них я практически уверен, что победа в лиге им не светит".



"Я могу довольно точно предсказать сезон "Манчестер Юнайтед". Они прибавят, они будут ближе к "Ливерпулю" и "Манчестер Сити", и я думаю, они финишируют в топ-4".



"Если бы мне требовалось дать прогноз насчет того, кто из "Челси" и "Юнайтед" может выиграть лигу, то я бы назвал "Челси", потому что ты просто не знаешь, на что способны эти молодые игроки".



"Вдруг они возьму и удивят каждого? Но это может получиться и в обратную сторону".



"В случае с "Челси" есть элемент неожиданности. Думаю, это огромная возможность, которая восхищает Фрэнка Лэмпарда и в то же время немного пугает".



"Как освоится Тимо Вернер? Как освоится Хаверц? Как освоится Зийеш? Тиаго Силве не занимать опыта, но как он адаптируется к английскому футболу?"



"В составе "Челси" есть много неопределенностей, которые вызывают у Лэмпарда восхищение и небольшое беспокойство", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.