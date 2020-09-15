Невилл сравнил шансы МЮ и "Челси" на титул
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл уверен, что "красные дьяволы" не имеют шансов на титул Премьер-Лиги в этом сезоне — в отличие от "Челси".
В прошлом сезоне именно "Юнайтед" и "Челси" составили компанию "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" в четверке лучших команд Премьер-Лиги.
Невилл ожидает дальнейшего прогресса от "дьяволов", но более плавного, нежели от "синих", которые могут сделать скачок вперед благодаря своей агрессивной трансферной кампании.
"Я бы сказал, что в случае с "Челси" имеет место элемент неожиданности — мы толком не знаем, на что они будут претендовать".
"Сомневаюсь, что они смогут выиграть лигу — независимо от того, купят они голкипера или нет. Но если вы спросите меня, например, о "Манчестер Юнайтед", то насчет них я практически уверен, что победа в лиге им не светит".
"Я могу довольно точно предсказать сезон "Манчестер Юнайтед". Они прибавят, они будут ближе к "Ливерпулю" и "Манчестер Сити", и я думаю, они финишируют в топ-4".
"Если бы мне требовалось дать прогноз насчет того, кто из "Челси" и "Юнайтед" может выиграть лигу, то я бы назвал "Челси", потому что ты просто не знаешь, на что способны эти молодые игроки".
"Вдруг они возьму и удивят каждого? Но это может получиться и в обратную сторону".
"В случае с "Челси" есть элемент неожиданности. Думаю, это огромная возможность, которая восхищает Фрэнка Лэмпарда и в то же время немного пугает".
"Как освоится Тимо Вернер? Как освоится Хаверц? Как освоится Зийеш? Тиаго Силве не занимать опыта, но как он адаптируется к английскому футболу?"
"В составе "Челси" есть много неопределенностей, которые вызывают у Лэмпарда восхищение и небольшое беспокойство", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.
15.09.2020 12:00
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Последние комментарии:
Ливерпуль будет чемпионом, Мансити второй, третий Челси, четвёртый Арсенал. МЮ опять не в топ-4. МЮ будет играть в ЛЧ, Погба и Магуаир сломаются
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Челси если 2 место займёт уже будет хорошо, а так титул не светит ближайшие несколько лет.
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Ну конечно, сперМЮ в ближайшие 10-15 лет титула не видать
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