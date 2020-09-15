Американские инвесторы пытаются купить "Вест Хэм"

Консорциум американских инвесторов получил отказ на свое предложение о покупке "Вест Хэма" у Дэвида Голда и Дэвида Салливана.

Голд и Салливан владеют "Вест Хэмом" с 2010 года, однако с момента переезда на Лондонский стадион в 2016 непрерывно вызывают у фанатов своего клуба раздражение.



В это трансферное окно два Дэвида никак не поддержали третьего, не купив ни одного новичка главному тренеру Дэвиду Мойесу и при этом продав в "Вест Бромвич" талантливого воспитанника Грейди Диангану, что привело фанатов в бешенство.



Как сообщает The Guardian, вскоре эра Голда и Салливана может закончиться. Еще в первую неделю августа они получили предложение насчет своего клуба от неназванных бизнесменов, которые инвестируют в спорт у себя на родине в Соединенных Штатах.



Потенциальные покупатели предложили за "Вест Хэм" 350 млн. фунтов, исходя из оценки саудитами "Ньюкасла", — те же 300 млн. фунтов плюс премия в 50 млн. фунтов за более выгодную локацию.



71-летний Салливан, которому принадлежит 51.5 процентов акций "Вест Хэма", ответил отказом, однако ожидается, что вскоре американцы вернутся с улучшенным предложением.



В отличие от Салливана, Голд со своей долей в 35.1 процентов открыт к идее допуска американцев в клуб в качестве миноритарного акционера, но его влияние в Западном Лондоне ниже.