"Тоттенхэм" собирается купить Баса Доста

"Тоттенхэм" собирается приобрести нападающего "Айнтрахта" Баса Доста.

Во время своей первой же пресс-конференции в этом сезоне главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что ему нужен еще один нападающий на подмену Харри Кейну, учитывая плотный график матчей.



Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, Моуриньо рассчитывает на приобретение Доста, который лишь год назад был куплен "Айнтрахтом" у лиссабонского "Спортинга" за 6.5 млн. фунтов.



В своем дебютном сезоне во Франкфурте 31-летний голландец забил 10 голов и сейчас доступен для трансфера всего за 5.5 млн. фунтов, что вполне по карману "шпорам".



К слову, "Тоттенхэм" интересовался Басом, забившим 81 гол в 103 матчах за "Спортинг", еще два года назад, но тогда не смог согласовать сделку.