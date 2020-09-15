Оскар рассказал, что Луис и Виллиан звали его в "Арсенал"

Бывший полузащитник "Челси" Оскар рассказал, что Давид Луис и Виллиан пытались убедить его перейти в "Арсенал" минувшим летом.

В свое время Оскар поиграл вместе со своими соотечественниками Луисом и Виллианом за "Челси". Талантливый полузащитник провел 203 матча и забил 38 голов за лондонский клуб.



Оскар выиграл два титула Премьер-Лиги, прежде чем в 2017 году уехать в "Шанхай СИПГ" по сделке стоимостью 60 миллионов фунтов.



В 132 матчах за китайский клуб 29-летний бразилец забил 43 гола и 73 раза ассистировал партнерам, но от возможности вернуться в английский футбол по зову друзей был вынужден отказаться — в отличие от Виллиана, Оскар не был свободным агентом.



"Они звонили мне, они должны были позвонить мне, потому что у нас хорошие отношения. Время от времени мы разговариваем".



"Они говорили: "Переходи в "Арсенал", переходи сюда". Но мне чуть сложнее. У меня есть контракт в Шанхае, и мне чуть сложнее уйти".



"Самое важное — быть счастливым, где бы ты ни находился. Поэтому, надеюсь, они счастливы там", — сообщил Оскар Fox Sports Brasil.