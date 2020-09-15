Невилл: "Салах стал игроком другого уровня"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху удалось вывести свою игру на более высокий уровень.

Новый сезон Премьер-Лиги Салах начал с хет-трика в победном для "Ливерпуля" матче против "Лидса" в минувшую субботу (4:3).



Невилл восхищен стабильностью Мохамеда, забившего 97 голов в 154 матчах за "красных", и отмечает футбольный эгоизм египтянина — качество, присущее звездам первой величины.



"В какой-то момент субботнего матча я, наблюдая за Салахом, просто подумал: вот это игрок!"



"Когда он только пришел в "Ливерпуль" четыре года назад и наколотил 40 с чем-то голов в своем первом сезоне, я подумал, что это случайность, и он не сможет это повторить".



"Однако он демонстрирует стабильный уровень на протяжении двух-трех лет".



"Посмотрите на разницу в психологии между Мане и Салахом. Мане — приятный игрок. Думаю, партнеры по команде любят его, он каждый день выкладывается без остатка, он бескорыстно старается на благо команды".



"А теперь посмотрите на Салаха. Порой он может не отдать пас на своего партнера по команде. Он чуть более эгоистичен и, наверное, чуть менее приятен из-за этого для фанатов и своих партнеров по команде".



"Но я, глядя на него со стороны, вижу абсолютного убийцу на поле".



"Я вспоминаю о Роналду и Руни из середины 2000-х. Теперь это Мане и Салах".



"Думаю, Салах достигнет большего, нежели Мане, но не потому, что Мане не является замечательным игроком — он замечательный игрок, как и Руни, но игроки вроде Салаха или Роналду прежде всего хотят быть лучшими в мире. А игроки вроде Руни и Мане чувствуют, что их команда должна одержать победу, что они должны отдать все силы и сражаться за своих партнеров по команд. Салах не такой".



"В "Челси" Салах был ужасен, он был слабее, он принимал плохие решения, он был незрел, что ожидаемо для молодого игрока, который развивается".



"Но в субботу выглядело так, что он все делает играючи. Словно игра была у него в руках".



"Он выглядит другим игроком. Он выглядит голодным, он выглядит сильным. Его игра стала более зрелой".



"Кто станет следующим лучшим игроком в мире через пару лет? Мбаппе великолепен, Неймар слегка нестабилен... Салах не так уж далек от этого, и в субботу он выглядел игроком абсолютно другого уровня", — сообщил Невилл в эфире.