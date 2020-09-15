Семь вещей, что мы узнали в 1-м туре

Сезон Премьер-Лиги 2020/21 стартовал, и самое время подвести основные итоги первых сыгранных матчей.





"Арсенал" начинает уверенно



Сентябрь "канониры" в последние годы проводят убедительно, и на этот раз причины для оптимизма тоже были. В промежутке между чемпионатами команда Микеля Артеты сумела выиграть сразу два матча на "Уэмбли", а с ними — два трофея. В период, когда времени на нормальную подготовку нет ни у кого, чисто психологические факторы могут выйти на первый план. И "Арсенал" точно начинает сезон в хорошем настроении.



"Фулхэму" изначально обещают борьбу за выживание, и команда Скотта Паркера выглядела в первой игре ровно так, как и следовало ожидать. "Дачники" подставлялись под удары соперника в обороне и не могли ничего предложить в передней линии. У "Арсенала" же все было на высоте, и особенно порадовали новички команды. От Виллиана стоило ждать хорошего дебюта, и бразилец не подвел, поучаствовав во всех трех голах команды. Габриэль Магальяэс удивил больше: в обороне действовал солидно (соперник не особо нагружал), а заодно отметился первым голом в составе новой команды. Другое дело, что впереди "канониров" ждут куда более сложные испытания.



"Лидс" заявляет о своем возвращении



В прошлом сезоне "Ливерпуль" тоже начинал домашней игрой с победителем Чемпионшипа, и характер той встречи с "Норвичем" напоминал субботнюю игру с "Лидсом" сейчас. Моменты и голы давались команде Юргена Клоппа довольно легко, но при этом аутсайдер не боялся играть в атакующей манере и имел свои моменты. Разница в том, что "Лидс" забил трижды, а не один раз, и таким образом создал настоящую интригу.



Футбол команды Марсело Бьелсы, отвечавшей чемпионам своим прессингом, не удивил. Если что и стало сюрпризом, так это высокий уровень реализации моментов гостями. У "Лидса" в последние два года были проблемы именно с этим компонентом игры, но на этот раз даже Патрику Бэмфорду хватило двух моментов, чтобы отправить мяч в ворота соперника. Харрисон и Клих забили роскошные голы — и, в отличие от "Ливерпуля", аутсайдеры забили все свои мячи с игры. Помимо результата, расстраивать йоркширцев может только дебют двух крупных новичков команды — Робина Коха и Родриго Морено, без которых не случилось бы ни одного пенальти в ворота Илана Мелье.



Новички Брюса уже на первом плане



Вопрос с продажей "Ньюкасла" повис в воздухе, но Стив Брюс все же получил ресурсы на усиление состава от Майка Эшли. Более того, подписания менеджера "сорок" в последнюю неделю перед стартом выглядели настолько убедительными, что к болельщикам "Ньюкасла" даже вернулся редкий оптимизм.



В первой же игре на поле "Вест Хэма" (которому трансферов на вход и на выход очень не хватает) некоторые из них о себе заявили. Каллум Уилсон мог и не забивать, чтобы занести эту игру себе в актив, но экс-форвард "Борнмута" редко позволяет себе оставить "Вест Хэм" без подарка. Джефф Хендрик, которому нашлось место в схеме 4-4-2 с первых минут, пошел дальше — он ассистировал Уилсону, а затем забил собственный гол.



"Ньюкасл" начал с очень солидной победы, пока еще не похвалившись всеми обновлениями. Дебют Райана Фрэйзера впереди, и Брюс надеется, что другой экс-игрок "Борнмута" так же голоден к реабилитации своей карьеры, как и его партнер Уилсон.



"Вест Бромвич" не готов



Летом "дрозды" только лишь подписали на постоянной основе игроков, которые в прошлом году выступали за них в аренде. Дело немалое: в случае с Матеусом Перейрой и Грейди Дианганой, речь идет о лучших футболистах прошлого сезона. "Вест Бромвич" сохранил очень хороший состав, но это не означало, что команда Славена Билича подошла к Премьер-Лиге готовой. И первое выступление "дроздов" выглядело тревожным.



"Лестер" — соперник серьезный, но летом против него мог играть каждый. Не говоря уже о больших кадровых потерях "лис" в обороне. "Вест Бромвича" хватило на активный старт, но по прошествии 20 минут хозяева стадиона "Хоторнс" иссякли. После перерыва стало только хуже. В Чемпионшипе Билич мог повлиять на игру, используя неплохую скамейку и освежая игроков в атаке. Тут это не работало: соперник забрал мяч под свой контроль, и футболистам вроде Кайла Эдвардса и Хэла Робсон-Кану оставалось просто бегать по полю. "Лестер" мог порадоваться отличному дебюту Тимоти Кастаня, а также удаче Джейми Варди, пробившего два пенальти вслед за Салахом.



Конечно, не каждая команда в Премьер-Лиге так же хороша, как и "Лестер", но и сомнения в "Вест Бромвиче" основаны не только на воскресном поединке.



"Эвертон" преобразился



Как и июльский матч, новую встречу "Тоттенхэма" и "Эвертона" определил единственный гол. На этот раз победили "ириски", и Карло Анчелотти первым указал на огромную разницу в игре его команды тогда и сейчас. Все эти преобразования — в самом центре системы, в полузащите.



В первом туре было много удачных дебютов, но новички "Эвертона" выделяются. Аллан, Хамес Родригес и Абдулай Дукуре проявили себя в комплексе — они все играли в полузащите, и все вместе обеспечили мерсисайдцам отличный контроль мяча. Главный успех "Эвертона" в воскресенье — это то, что команда полностью нейтрализовала "Тоттенхэм" во втором тайме, уже ведя в счете. "Шпоры" не могли забрать мяч под свой контроль, их соперник был легче, быстрее и решительнее.



Сам "Тоттенхэм" провел достаточно неплохой первый тайм, но после перерыва команду Моуриньо как будто бы подменили. Энергия испарилась, и тренер лондонцев пожаловался на испорченную подготовку к сезону. Но в эту ситуацию попал почти каждый, а для "Тоттенхэма" потеря концентрации не является чем-то новым.



"Вулверхэмптону" отдых не нужен



Предыдущий сезон "волков" растянулся на 13 месяцев, команда Нуну Эшпириту Санту снова собралась только 1 сентября, но все равно оказалась готовой к стартовой встрече. На фоне "Шеффилд Юнайтед" — уж точно. Подопечные Нуну не тратили времени на раскачку, забили два быстрых мяча и поставили соперника в очень неудобное положение. В особенно неудобном положении оказался голкипер Аарон Рамсдейл, проводивший свой первый матч после возвращения в клуб. Впервые коснулся мяча Рамсдейл, когда доставал его из сетки ворот. Таким же было и его третье касание.



"Шеффилд Юнайтед" заметно прибавил после перерыва, но Крис Уайлдер все равно будет разочарован тем, как его подопечные начали поединок. Менеджер "клинков" вспоминал о том, какое значение имел хороший старт в прошлом сезоне, потому на поражение от "волков" желательно реагировать быстро. От сложного графика не убежать — уже по ходу этой недели у "клинков" два выездных матча с серьезными оппонентами.



"Челси" пока полагается на знакомые лица



На поле "Брайтона" у Фрэнка Лэмпарда была возможность выпустить пока только двух новичков — немцев Вернера и Хаверца. Первый проявил себя лучше второго, но ни один не сделал прямого вклада в победный результат.



Удача в какой-то степени была на стороне "Челси". Соперник владел инициативой большую часть времени, но сам же подвел лондонцев к пенальти после обреза Альсате на своей половине поля. "Брайтону" также не повезло потерять дебютировавшего Адама Лаллану с травмой, но наконец удалось забить после перерыва, когда Кепа пустил в ворота очередной мяч с дистанции. Против "Челси" очень старался проявить себя экс-игрок клуба Тарик Лэмпти, но, по иронии судьбы, определяющим стал феноменальный удар Риса Джеймса — наличие которого в составе и позволило "Челси" попрощаться с Лэмпти зимой.



Джеймс забил очень вовремя, Зума (и рикошет от Уэбстера) поставили точку в игре, которую "Челси" легко мог бы проиграть в другой день (и с другим соперником). Знакомые лица обеспечили результат, а с эффектом от новичков стоит подождать. Точно это касается Хаверца, который пока далек от оптимальных кондиций.



Иван Громиков специально для FAPL.ru