"Челси" стартовал с победы над "Брайтоном"

Рис Джеймс и Курт Зума "Челси" начал новый сезон Премьер-Лиги с победы в гостях у "Брайтона" — 1:3.

Новичок "чаек" Адам Лаллана ожидаемо расположился в стартовом составе. Вернувшийся из аренды Бен Уайт также вышел с первых минут.

В стартовом составе "синих" дебютировали Кай Хаверц и Тимо Вернер. Защищать ворота было доверено Кепе Аррисабалаге.

В начале матча хозяева очень уверенно разыгрывали мяч, тогда как у их соперника обращала на себя внимание немецкая связка Вернера и Хаверца.

Реальные моменты в игре отсутствовали, пока на 21-й минуте Стивен Альсате не потерял мяч, полученный от своего голкипера. Совершивший перехват Жоржиньо отправил в прорыв Вернера, который был сбит в штрафной голкипером "Брайтона". В результате пенальти, и Жоржиньо открывает счет с точки — 0:1.

В дальнейшем "Челси" без боя отдал мяч под контроль сопернику. "Чайки" неплохо комбинировали и даже однажды потревожили Кепу, но тот справился. Концовка же тайма была омрачена вынужденной заменой Лалланы.

После перерыва "Брайтон" продолжил владеть инициативой и на 54-й минуте сравнял счет. Леандро Троссард отважился на удар с дистанции и попал точно в дальний нижний угол ворот — 1:1.

Однако спустя две минуты "синие" вернули себе лидерство. Это Рис Джеймс ответил своим дальним ударом, выстрелив под перекладину — 1:2.

Почти сразу же счет вновь мог стать равным, но Льюис Данк из убойного положения пробил головой мимо ворот.

Судьба матча была решена на 66-й минуте, когда после подачи углового Курт Зума как клюшкой выцепил мяч и нанес не самый сильный удар. Однако случился рикошет от Адама Уэбстера, и Райан уже не смог спасти свою команду — 1:3.

В остатке матча хозяева почти не сопротивлялись. Гости забрали себе мяч, но в основном перекатывали его без создания угрозы.

"Брайтон" произвел хорошее впечатление в первый час матча, однако "Челси" как более классная команда заставил своего соперника совершить ошибки, за которыми последовало возмездие.

"Брайтон" — "Челси". Отчет о матче


Метки Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2020 00:10

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 15.09.2020 01:21 # thegodfather
    за чуть более часика 150 комментов в 1:20 ночи


    камон пенсотопарики, камон красиов)

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  2. thegodfather 15.09.2020 01:06 # thegodfather
    https://sun6-16.userapi.com/5Reu7jMs3cUKfIbvHe5rSx1Itd5-HThcMTsL4g/yhbXpJq-5BE.jpg

    лэмпард передает клоппу привет

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  3. golokante 15.09.2020 00:58 # golokante
    Челси каждую игру играет с форой -1 из-за этого чудика короткорукого Кепы. Каждую игру Челси играет считай с одним голом как минимум в свои ворота. Приходится забивать каждый раз 2-3 года, а то и больше. Ну че это за цирк вообще. С таким долбоебом в раме закончить в четверке в прошлом году это просто сенсация. Нахуй этого недоделанного из клуба.

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  4. pozitiv4ik 15.09.2020 00:54 # pozitiv4ik
    Лэмпард как тренер имеет свой гений? или все-таки посредственность?

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  5. idel 15.09.2020 00:53 # idel
    Кстати кто в курсе, что там с Силвой? Почему все еще не тренируется или новость о его прилете в Ландан была липовой?

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  6. thegodfather 15.09.2020 00:51 # thegodfather
    тут нужно понимать простую вещь.
    опорка была сегодня не основной, хотя близкой к основе

    атака вообще была как без вингеров, так и без апз (лофтус привет)...мы по сути будто вернулись в матч с арсеналом в финале, где наскребли состав и куй пойми во что сыграли из-за отсутствия кадров. Это и близко не оптимальный состав. Этот состав был ближе к составу игроков ротации, которые должны в кубке лиги и кубке англии играть в этом сезоне. О чем речь вообще
    сыграли отвратно, но при этом победили - это хороший знак. Надеюсь на весь сезон тенденция.

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  7. slavik92 15.09.2020 00:45 # slavik92
    Вернер не плох, но играть было сегодня в атаке не с кем.
    Хаверц вообще минус игрок на поле. Надеюсь это просто супер-неудачный дебют.
    Кепа остается кепой.
    Походу лучшими как и в том сезоне будут пулишич и ковачич. И от травматичности 1-го будет многое зависеть в сезоне.

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  8. thegodfather 15.09.2020 00:45 # thegodfather
    пиздец...шок.

    как же пенсы даже в 1 час ночи собирают....это просто пздц какие же мы топари))
    выиграй мс - тут было бы 5 комментов.
    не шибко более было бы и после победы других клубов из топ 6

    и онли пенсы в час ночи на фапле овер 100 коммов могут собрать за 1 час))))

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  9. idel 15.09.2020 00:42 # idel
    Очень забавно, когда скаузеры про рисунок игры рты открывают)

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  10. lancerlancer1 15.09.2020 00:37 # lancerlancer1
    Хаверц в след матче будет в апз, думаю. Лэмпс не слепой, надеюсь. Проверил паренька с андердогом на фланге, не особо пока. В след матче будет новый зачёт у Кая

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  11. thegodfather 15.09.2020 00:35 # thegodfather
    6 Ливерпуль 1 3

    Источник: http://fapl.ru/posts/80935/?c=1#c7205219


    удачи ливерпукам в лиге европы, охохохохох

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  12. vyrentz 15.09.2020 00:30 # vyrentz
    Кепа и Хаверц от одной мамки

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  13. pozitiv4ik 15.09.2020 00:29 # pozitiv4ik
    щас напишу на серьезных щах
    а хаверц сейчас на данный момент лучше озила?
    грит не обижайся но походу нае6 на 80 совершился, ибо тип абсолютно без физухи играет

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  14. vyrentz 15.09.2020 00:28 # vyrentz
    Внимание вопрос: кто быстрее наберет форму Кепа или Хаверц? Оба же могут, верно?

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  15. ataman 15.09.2020 00:27 # ataman
    Вместо Лофтуса надо было Пулишича ставить
    Ну и ждем выход Зиеша и Силвы + нового вратаря
    Кепа дыркой так и остался
    И блин прекратите катание мяча поперек поля и пасы назад, новички ждут прострелов вперед!

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  16. pirveli 15.09.2020 00:27 # pirveli
    победа на изичах просто.
    P.S.Надеюсь дерьмовая игра Хаверца объясняется тем, что он ещё не набрал форма. Иначе ещё пара таких игр и он получит люлей и скамейку запасных. Если с краснопёрыми Хаверц выйдет на фланге придётся телек вырубить, а то я этого не выдержу.

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  17. sausage 15.09.2020 00:26 # sausage
    Пенсы сырые всё равно, даже несмотря на то, что новичков задействовали по минимуму. Но класс игроков зарешал. Хаверц так себе, сложно от рафинированного паренька, попавшего в большой клуб в другую страну и в другой чемпионат, чего-то ожидать в первых матчах. Если реально топчик, то возьмёт своё в дальнейшем. Только вот удивляют разные эксперты, ждущие, что он сразу выведет Челси на новый уровень, только потому, что на хайпе за него заплатили много денег.
    PS Лэмпард, кстати, порадовал своей смелостью с перетасовкой состава и задействованием разных игроков в несвойственных амплуа. Особенно, когда Джеймс в опорке стал играть) Без особых профитов пока, но интересно. Походу он изначально хотел Брайтон малой кровью взять, чтобы с Ливерпулем выстаить адекватный старт.

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  18. grummer 15.09.2020 00:25 # grummer
    лалана>хаверц

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  19. thegodfather 15.09.2020 00:24 # thegodfather
    пздц канешно зашквар сравнивать днище арнольда и великолепного джеймса))))

    видели его пушку?

    в атаке топарь

    а в защите это ваще не сравнимо...один реальный трент(дерево), а другой бист

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  20. kos9k 15.09.2020 00:24 # kos9k
    Неплохо заменили Виллиана на Хаверца, просто бизнес кар))

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