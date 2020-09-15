"Челси" стартовал с победы над "Брайтоном"

"Челси" начал новый сезон Премьер-Лиги с победы в гостях у "Брайтона" — 1:3.

Новичок "чаек" Адам Лаллана ожидаемо расположился в стартовом составе. Вернувшийся из аренды Бен Уайт также вышел с первых минут.



В стартовом составе "синих" дебютировали Кай Хаверц и Тимо Вернер. Защищать ворота было доверено Кепе Аррисабалаге.



В начале матча хозяева очень уверенно разыгрывали мяч, тогда как у их соперника обращала на себя внимание немецкая связка Вернера и Хаверца.



Реальные моменты в игре отсутствовали, пока на 21-й минуте Стивен Альсате не потерял мяч, полученный от своего голкипера. Совершивший перехват Жоржиньо отправил в прорыв Вернера, который был сбит в штрафной голкипером "Брайтона". В результате пенальти, и Жоржиньо открывает счет с точки — 0:1.



В дальнейшем "Челси" без боя отдал мяч под контроль сопернику. "Чайки" неплохо комбинировали и даже однажды потревожили Кепу, но тот справился. Концовка же тайма была омрачена вынужденной заменой Лалланы.



После перерыва "Брайтон" продолжил владеть инициативой и на 54-й минуте сравнял счет. Леандро Троссард отважился на удар с дистанции и попал точно в дальний нижний угол ворот — 1:1.



Однако спустя две минуты "синие" вернули себе лидерство. Это Рис Джеймс ответил своим дальним ударом, выстрелив под перекладину — 1:2.



Почти сразу же счет вновь мог стать равным, но Льюис Данк из убойного положения пробил головой мимо ворот.



Судьба матча была решена на 66-й минуте, когда после подачи углового Курт Зума как клюшкой выцепил мяч и нанес не самый сильный удар. Однако случился рикошет от Адама Уэбстера, и Райан уже не смог спасти свою команду — 1:3.



В остатке матча хозяева почти не сопротивлялись. Гости забрали себе мяч, но в основном перекатывали его без создания угрозы.



"Брайтон" произвел хорошее впечатление в первый час матча, однако "Челси" как более классная команда заставил своего соперника совершить ошибки, за которыми последовало возмездие.



"Брайтон" — "Челси". Отчет о матче