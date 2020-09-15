"Арсенал" готов отпустить Торрейру в аренду
"Арсенал" задумывается о том, чтобы отпустить полузащитника Лукаса Торрейру в аренду на сезон 2020/21.
Торрейра уже восстановился после травмы колена, но в планы главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты не входит, не попав в заявку команды на матч первого тура Премьер-Лиги против "Фулхэма".
Как утверждает The Guardian, "канониры" открыты к продаже Лукаса, купленного у "Сампдории" за 26.5 млн. фунтов в июле 2018, всего за 18 млн. фунтов, но пока не получили соответствующих предложений.
В связи с этим лондонский клуб задумался, чтобы отправить Торрейру в аренду, заодно освободив место для новичка вроде Томаса Партея из "Атлетико" или Уссема Ауара из "Лиона".
Сам Лукас хотел бы вернуться в Серию А, где его приютить готовы "Фиорентина" и "Торино".
15.09.2020 00:05
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