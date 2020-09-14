Бэйли все еще надеется перейти в клуб Премьер-Лиги

Вингер "Байера" Леон Бэйли все еще надеется перебраться в Премьер-Лигу, пока открыто трансферное окно.

В Леверкузене у Бэйли остается три года по контракту, однако еще в июле Леон твердо решил, что хочет выступать в Премьер-Лиге.



По информации Sky Sports, претендентом номер один на 23-летнего игрока сборной Ямайки является "Тоттенхэм", конкуренцию которому может составить "Эвертон".



"Шпоры" достаточно давно следят за Бэйли, но вместе с тем считают установленную "Байером" цену в 40 миллионов фунтов завышенной.



Бэйли, близки друг вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, выступает за "Байер" после своего перехода из "Генка" за 12.5 млн. фунтов в январе 2017.



В минувшем сезоне Леон сыграл 33 матча за "Байер" и забил семь голов, снискав славу самого быстрого игрока в Бундеслиге.