Роджерс: "Варди проведет очередной отличный сезон"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс уверен, что его нападающий Джейми Варди сможет провести очередной отличный сезон.

В минувшем сезоне Варди завоевал "Золотую бутсу" Премьер-Лиги, наколотив 23 гола, чего "лисам" слегка не хватило для попадания в Лигу Чемпионов.



Новую кампанию Джейми, которому в январе исполняется 34, тоже начал за здравие, отметившись дублем с пенальти в победном для "Лестера" матче против "Вест Бромвича" (0:3).



По мнению Роджерса, Варди по-прежнему является одним из лучших нападающих в Премьер-Лиге, несмотря на солидный для футболиста возраст.



"Есть не так много нападающих его уровня, и любая команда в мире хотел бы обладать игроком вроде него".



"Он суперхладнокровен, он убийственен у чужих ворот, он по-прежнему обладает скоростью и способен ускоряться. В этом матче он хорошо это продемонстрировал".



"Замечательно, что он начал сезон с двух голов. Это очень хорошо и для команды".



"Это не сюрприз, когда речь об игроках высочайшего уровня. Не имеет значения, чего они добились в прошлом и сколько они зарабатывают, они всегда хотят быть как можно лучше".



"Он упорно тренируется и работает, и он прирожденный бомбардир. Он по-прежнему быстр, и я полагаю, он проведет очередной отличный сезон", — цитирует Роджерса talkSPORT.