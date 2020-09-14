"Юнайтед" обдумывает аренду Бэйла

"Манчестер Юнайтед" изучает вариант с приглашением вингера "Реала" Гарета Бэйла в аренду на сезон 2020/21.

Целью номер один для "Юнайтед" на это трансферное окно остается Джейдон Санчо, однако переход вингера дортмундской "Боруссии" с каждым днем выглядит все менее вероятным.



"Юнайтед" все активнее изучает альтернативные варианты по укреплению фланговой игры и готов довольствоваться приглашением какого-нибудь опытного вингера в аренду.



По информации Sky Sports, "красные дьяволы" задумываются об аренде Бэйла, однако для самого Гарета, превратившегося в изгоя в Мадриде, был бы предпочтительнее постоянный трансфер.



Daily Mail и вовсе утверждает, что Бэйл хочет уйти из "Реала", но аренду для себя исключает. В Мадриде у Гарета остается еще два года по контракту с зарплатой в 600 тысяч фунтов в неделю.